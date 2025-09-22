Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı

1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran şahsın, akciğerinde kabak çekirdeği tespit edildi. Operasyonla çekirdek alınırken hastanın öksürük şikayeti sona erdi.

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın'a başvuran A.T., uzun süredir geçmeyen kuru öksürük şikayeti yaşadığını belirtti.

1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı - 1. Resim

OPERASYONLA KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇIKARILDI

Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından Dr. Aşkın'ın yönlendirmesiyle hastaya bronkoskopi işlemi uygulandı. Bronkoskopi sırasında hastanın solunum yolunda kabak çekirdeği tespit edildi. Başarıyla çıkarılan cisim sonrası hastanın öksürük şikayeti tamamen sona ererken, yaklaşık 18 ay süren şikayetlerinden kurtulan hasta sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, doktoruna ve hastane ekibine teşekkür etti.

1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı - 2. Resim

Dr. Ömer Emre Aşkın ise "Uzun süre geçmeyen öksürük şikayetlerinde altta yatan farklı nedenler olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu vakada olduğu gibi, solunum yollarına kaçan yabancı cisimler de kronik öksürüğe neden olabilir" diye konuştu.

1,5 yıldır öksüren hastanın akciğerinde kabak çekirdeği çıktı! Hemen operasyona alındı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü! Zabıta, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı - YaşamEsnafı böyle azarladı: Garibansınız diye...Dilencinin yarım saatte topladığı para zabıtaları bile şaşkına çevirdi - YaşamYarım saatte topladığı para şaşkına çevirdi"Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar - Yaşam"Yunan tatlıları" diyerek yine Türk lezzetlerine kondular!2 inekle başladı, hayatı değişti! Sıfır otomobil alacak kadar kazandı - Yaşamİnekler onu sıfır otomobil sahibi yaptıHatay'da iş yerine "dert dinlenir" yazısı asan esnaf, mahallelinin "psikoloğu" oldu! - YaşamMahalle sakinleri psikolog yerine ona gidiyorBu hasat başka! "Dede mirası" yöntemle patates sökümü başladı - YaşamBu hasat başka! "Dede mirası" yöntemle işe koyuldular
Sonraki Haber Yükleniyor...