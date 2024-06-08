Online randevu sistemi başarılı! Vatandaşa günlük 50 bin yeni kapasite açılıyor

MHRS'de yaşanan randevu problemini çözmek için geliştirilen 'Onaylı Randevu Sistemi' kısa sürede başarı sağladı. AK Parti Elâzığ Milletvekili Erol Keleş, "Vatandaşlara günlük ortalama 50 bin yeni randevu kapasitesi açılması sağlandı" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Merkezî Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) yaşanan randevu problemlerini çözmek için Sağlık Bakanlığının geliştirdiği yeni Onaylı Randevu Sistemi kısa sürede randevu alımlarında ivmeyi yükseltirken, hastaların randevularına sadakat oranlarında da ciddi artış sağladı.

Daha önce randevuya gidilmemesi sebebiyle hastane kapasitelerinin yaklaşık yüzde 30’unun kullanılamadığını söyleyen AK Parti Elâzığ Milletvekili Erol Keleş, “Onaylı randevu dönemi öncesinde vatandaşlarımızın randevuya sadakati yüzde 87’ye kadar çıkmışken, yeni dönem sayesinde randevu sadakati yüzde 92’ye yükseldi. Randevusuna geleceğini beyan etmeyen vatandaşların randevusunun saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilmesi sayesinde, vatandaşlara günlük ortalama 50 bin yeni randevu kapasitesi açılması sağlandı. Böylece vatandaşlar, bu randevularının yüzde 93’üne randevu alarak, randevuya daha kolay ulaşabilir hâle geldi. Bu sistem öncesinde talep bırakılan vatandaşlara ortalama 7 gün içerisinde randevu verilebilirken, bu oran 3 güne düştü” bilgisini paylaştı.