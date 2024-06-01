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Bakan Koca’dan Kızılcık Şerbeti’ne teşekkür! Onaylı Randevu Sistemi sahnesini görünce paylaşım yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşamki bölümünde ‘Onaylı Randevu Sistemi’ne yer verilen Kızılcık Şerbeti dizisine teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, “Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 65. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Onaylı Randevu Sistemi’nden bahsedilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da dikkatini çekti. O sahneyi paylaşan Koca, teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) düzenleme 13 Mayıs 2024 tarihi itibari ile hayata geçti. Onaylı Randevu Sistemine göre hastalar, öncelikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Yeni uygulamayla randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekiyor. 

“ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ TIKIR TIKIR İŞLİYOR”

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde ise kısa süre önce aktif hale getirilen Onaylı Randevu Sistemi ile ilgili bir sahneye yer verildi. Dizide Sevilay karakterini üstlenen Özlem Çakar, hastane dönüşü Sönmez (Aliye Uzunatağan)’e yeni uygulamadan bahsediyor ve “Ablacığım hiç bekletmeden aldılar doktorun yanına. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor” diyor.

Bakan Koca’dan Kızılcık Şerbeti’ne teşekkür! Onaylı Randevu Sistemi sahnesini görünce paylaşım yaptı - 1. Resim

BAKAN KOCA’DAN KIZILCIK ŞERBETİ PAYLAŞIMI

Söz konusu bölüm Bakan Koca’nın da radarına takıldı. Söz konusu sahneyi X hesabından paylaşan Koca, “Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca’dan Kızılcık Şerbeti’ne teşekkür! Onaylı Randevu Sistemi sahnesini görünce paylaşım yaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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