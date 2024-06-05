Bakan Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: Bayram sonrası sonuçları açıklayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında soruları cevapladı. 'Onaylı Randevu Sistemi'nin randevu sorunlarını iyileştirdiğini söyleyen Bakan Koca,

EMRAH ÖZCAN—Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Koca, onaylı randevu sisteminin randevu sorunu iyileştirdiğine dikkat çekerek, “Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Bu konuda öncelikle vatandaşlarımıza gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı." ifadelerini kullandı.

İLK SONUÇLAR BAYRAMDAN SONRA

"Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var." diyen Koca, şöyle devam etti:

"Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için."

SAĞLIK VADİSİ PROJESİ

Geçtiğimiz günlerde kurulması kararlaştırılan ve hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanan Sağlık Vadisi Projesi hakkında da konuşan Koca, Türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesinin yanında olan arazi tahsis edilerek alt yapı işleri başlayacak.

İlk etapta alt yapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. AR-GE ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.