Çalışan annelere aylık 11 bin lira destek! Bakan Işıkhan detayları ve süreci anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere verilecek aylık 325 euro (11 bin 500 TL) desteğin detaylarını anlattı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ön kayıtlarının 3 Haziran'da başladığını belirten Bakan Işıkhan, "2. gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12.246 kişi oldu. Kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek" dedi.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini söyledi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini belirtti. Pazartesi günü başvuruları başlayan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi hakkında da konuşan Işıkhan, şunları söyledi:

PROJE 25 EKİM 2025’TE SONA ERECEK

"En önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması. Bu kapsamda bu projeyi hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 ay. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15,3 milyon euro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının -3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı- kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı. Ön kayıtları 3 Haziran’da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanıyor.

İŞ POZİTİF PROGRAMI SAYESİNDE 263 BİN 162 KADIN İSTİHDAMA KATILDI

İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamını artırılmasını hedefliyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak. Biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz.

KADIN İŞVERENLERE 25 AYDA 635,9 MİLYON LİRALIK DESTEK

Ayrıca yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 2021 hayata geçirdiğimiz Kayıtlı Kadın İstihdamının desteklenmesi Projesi (Women-UP) ile Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 bin kadın işverene, işyerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635,9 milyon lira ödeme yaptık."