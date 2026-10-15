Kosova’da yaşayan 34 yaşındaki Elmedina Baygora’nın yaklaşık 20 yıldır devam eden sağlık sorunlarının nedeni, uzun süre belirlenemedi. Panik atak, epilepsi ve depresyon tanıları alan Baygora’ya teşhis Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde koyuldu. Genç kadın hastanede üç yapılan operasyonla tedavi edildi.

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Elmedina Baygora, yaklaşık 20 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle farklı tanılarla değerlendirildi. İlk olarak panik atak, daha sonra epilepsi ve depresyon tanısı alan Baygora'nın şikayetlerinin nedeni uzun süre belirlenemedi.

Panik atak sandı… 20 yıldır yaşadığı şikayetlerin nedeni çok başka çıktı

20 YILLIK SAĞLIK SORUNUNUN SEBEBİ BELLİ OLDU

Bilinç kaybı, yorgunluk ve uyku sorunları da yaşayan Baygora, kalbinde delik ve ritim bozukluğu tespit edilmesi üzerine tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.

Elmedina Baygora, hastanede gerçekleştirilen işlemin ardından kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Panik atak sandı… 20 yıldır yaşadığı şikayetlerin nedeni çok başka çıktı

“İLK DEFA RAHAT BİR UYKU GEÇİRDİM”

Sağlığına kavuşan Baygora, "Çok iyi bir ekiple çalışıldı. İşlemden sonra birinci günüm olmasına rağmen sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kalbim çok iyi, bütün vücudumu çok iyi hissediyorum. Önceden uyuyamıyordum, ilk defa rahat bir uyku geçirdim." dedi.

"ÜÇ BOYUTLU HARİTALAMAYLA RİTİM BOZUKLUĞU GİDERİLDİ"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği ekibinden Prof. Dr. Fırat Özcan, hastanın çarpıntı ve ritim bozukluğu tanısıyla sağlık turizmi kapsamında hastaneye başvurduğunu belirtti.

Kosova'da kompleks bir işlem gerektiğinin değerlendirildiğini ve imkanların yetersiz olması nedeniyle hastanın Ankara'ya yönlendirildiğini ifade eden Özcan, yapılan değerlendirmelerin ardından tedavi sürecinin planlandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Özcan, "İşlem üç boyutlu haritalama eşliğinde yapıldı. Kolay bir işlem değildi, başarılı olduk. Hastamız operasyon sonrası rahatladı ve şikayetleri geriledi." dedi.

Panik atak sandı… 20 yıldır yaşadığı şikayetlerin nedeni çok başka çıktı

Bazı kalp ritim bozukluklarının oldukça kompleks olabildiğine dikkati çeken Özcan, bu tür durumlarda kalbin üç boyutlu haritasının çıkarıldığını ve ritim bozukluğuna neden olan bölgenin tespit edildiğini aktardı.

Özcan, söz konusu bölgeye ablasyon adı verilen yakma işlemiyle müdahale edildiğini anlatarak, "Bunu yaparak hastanın ileride yaşayacağı kalp yetmezliğini ve yaşam kalitesindeki düşüşü engellemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"YURT DIŞINDAN HASTALAR BAŞVURUYOR"

Bilkent Şehir Hastanesinin ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren işlemleri gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olduğunu belirten Özcan, aritmi başta olmak üzere farklı alanlarda kompleks tedavilerin uygulandığını kaydetti.

Özcan, Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyasından sağlık turizmi kapsamında hastaların hastaneye başvurduğunu söyledi.

Ablasyon işleminin her ritim bozukluğu hastasına uygulanmadığını vurgulayan Özcan, tedavi kararının ritim bozukluğunun özelliklerine göre verildiğini belirtti.

Panik atak sandı… 20 yıldır yaşadığı şikayetlerin nedeni çok başka çıktı

Prof. Dr. Fırat Özcan, aritmi tedavisinde işlem hacmi açısından ilk sırada yer alan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde son bir yılda 2 bin 263 ablasyon ve 1137 cihaz işlemi olmak üzere toplam 3 bin 400 işlem yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Başarıyı yalnızca işlem sayılarıyla ölçmediklerini dile getiren Özcan, "20 yılı aşkın klinik deneyimimizi güçlü bir ekip anlayışıyla birleştirerek hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, klinik deneyimi, ekip çalışması, bilimsel ve eğitim faaliyetleriyle bir aritmi mükemmeliyet merkezidir." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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