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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi hakkında açıklama: Son dakika iptalleri azaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#039;dan Onaylı Randevu Sistemi hakkında açıklama: Son dakika iptalleri azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran Ayı, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından Onaylı Randevu Sistemi'nin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Son dakika iptallerinin azaldığını belirten Bakan Koca, daha önce bu sorundan dolayı hastane kapasitelerinin yüzde 30'unun kullanılamadığını ifade etti.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Onaylı randevu ile randevuya gelişlerin arttığını belirten Bakan Koca, "Son dakika iptalleri azalmaya başladı. İlk veriler Haziran’da açıklanacak. Hastaneler ziyaret edilip yerinde sorunlar tespit ediliyor." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi hakkında açıklama - 1. Resim

RANDEVU ONAY SİSTEMİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Onaylı randevu ile randevuya gelişler arttı" dedi.

Geçtiğimiz hafta başlatılan randevu onay sistemi sayesinde randevusuna gelen vatandaşların oranında önemli bir artış olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Son dakika iptalleri gibi sorunlardan dolayı kapasitelerinin yüzde 30’u kullanılamıyordu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi hakkında açıklama - 2. Resim

"SORUNU ÇÖZENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Koca, onaylı randevu dönemi değerlendirme sonuçlarını Haziran ayında tüm kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Koca, öncelikli gündemlerinin sağlık hizmeti talebi olan vatandaşların tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak olduğunu belirterek, “Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını noktaladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi hakkında açıklama - 3. Resim

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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