Akciğer hastalıklarından sigara bağımlılığına kadar pek çok derde derman olduğu iddia edilen sarı kantaron sağlığı tehdit ediyor. Bu ürünlerin özellikle kanser ilaçlarıyla etkileşime girip tedaviyi etkisiz kılabileceği bildirildi.

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Sosyal medyada çeşitli hastalıklara iyi geldiği ve tedavi edici özellik taşıdığı öne sürülen sarı kantaronla ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, sarı kantaronun herhangi bir hastalığın tedavisinde etkili olduğuna ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış bir veri bulunmadığını söyledi.

Sarı kantaron sağlığınızı bozabilir! Tedavi edici hiçbir bilimsel geçerliliği yok

Sarı kantaronun özellikle akciğer hastalıkları, sigara bağımlılığı ve akciğer kanserinin tedavisinde kullanılabileceği yönündeki paylaşımların bilimsel geçerliliği olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kılınç "Sarı kantaronun tedavi edici özelliği olduğuna dair sosyal medya paylaşımlarına inanmayın" dedi.

'YAN ETKİSİ OLABİLİR'

Bitkinin temel etkilerinden birinin damarları büzmek olduğunu belirten Kılınç, bu durumun organların kanlanmasını olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Kılınç "Akciğer atardamarlarındaki büzülme; kalpten akciğerlere kan taşıyan atardamarlardaki kan basıncının normalden yüksek olması durumu yani akciğer tansiyonuna yol açabilir" ifadelerini kullandı. Bilinçsiz kullanımın ilaç tedavilerinde büyük risk taşıdığını bildiren Kılınç şöyle devam etti: Sarı kantaron, akciğer kanserinde kullanılan bilimsel ilaçların etkisini azaltabilir. İlaçlarla etkileşimi sonucunda hayatı tehdit edebilecek ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Sarı kantaron sağlığınızı bozabilir! Tedavi edici hiçbir bilimsel geçerliliği yok

DOĞAL ÜRÜN AMA ZARARSIZ DEĞİL

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, benzer şekilde sosyal medyada çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği öne sürülen kozalak şurubu, ısırgan otu, köpek balığı yüzgeci ve zakkum gibi ürünlere ilişkin de uyardı. Bu tür maddelerin hastalıkların tedavisindeki etkilerinin bilimsel yöntemlerle kanıtlanmadığına dikkati çeken Kılınç, söz konusu ürünlerin tedavi amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtti. Özellikle düzenli ilaç kullanan kişilerin bitkisel ürünleri “doğal olduğu için zararsız” kabul etmemesini vurgulayan Kılınç "Herhangi bir ürünü tedavi amacıyla kullanmadan önce sağlık profesyonellerine danışılması gerek" dedi.

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