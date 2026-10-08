Türkiye, kök hücre bağışında dünyada 7’nci sıraya yükseldi. TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası’nda gönüllü bağışçı sayısı 1 milyon 275 bine ulaşırken, bugüne kadar 8 bin 700 hastaya umut oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye kök hücre bağışında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 2015 yılında kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Ulusal Kemik İliği Bankası’nda gönüllü bağışçı sayısı 1 milyon 275 bine ulaşırken, TÜRKÖK bugüne kadar bağışçılardan elde edilen kök hücrelerle 8 bin 700 hastaya umut oldu. Türkiye gönüllü bağışçı sayısı bakımından dünyada 7’nci sıraya yükseldi. TÜRKÖK aracılığıyla kemik iliği ihtiyacı bulunan hastalara uygun hücre temin edilmesiyle bu alandaki dışa bağımlılık da ortadan kaldırıldı.

HER 10 HASTADAN SADECE 3’Ü AİLE İÇİNDEN UYUMLU

Kemik iliği kanserleri, lenfomalar, anemiler, immün yetersizlikler ve bazı kalıtsal metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılan kök hücre nakli, çok sayıda hasta için hayati önem taşıyor. Ancak kök hücre nakline ihtiyaç duyan her 10 hastadan yalnızca 3’ü için aile içinde uygun bağışçı bulunabiliyor. Aile içinden uygun bağışçı çıkmayan hastalar için ise gönüllü akraba dışı bağışçılar büyük önem taşıyor.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Umut ve Yaşam Derneği kök hücre bağışına dikkati çekti! Lösemili çocuklar için umut seferberliği

TÜM MASRAFLAR BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Toplanan kök hücreler sayım işleminin ardından yalnızca belirlenen hastada kullanılmak üzere etiketleniyor ve soğuk zincir kurallarına uygun şekilde en kısa sürede nakil merkezine ulaştırılıyor. Öte yandan, bağışçının sağlık değerlendirmesi ve hücresel ürün toplama sürecinde ortaya çıkan hastane giderleri ile bağış süreci boyunca bağışçı adayı ve bir refakatçisinin ulaşım, konaklama ve transfer giderleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Sekiz bin yedi yüz hastaya umut oldu! Türkiye kök hücrede dünyada 7’nci sırada

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

TÜRKÖK’e gönüllü bağışçı olmak isteyen 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar, Türkiye’nin 81 ilindeki Kızılay Bölge Kan Merkezleri, mobil ekipler veya gönüllü bağışçı merkezlerine başvurabiliyor. Bağışçı adayına süreç hakkında bilgilendirme yapıldıktan ve onamı alındıktan sonra 3 tüp kan örneği alınıyor. Örneklerde enfeksiyon hastalıklarına yönelik testler gerçekleştirilirken, doku grubu tayini için alınan örnekler kimlik bilgileri kullanılmadan uluslararası bir numarayla TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvarına gönderiliyor. Burada gerçekleştirilen doku tiplemesinin ardından sonuçlar TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor. Böylece nakil bekleyen hastalar ile uygun bağışçı adaylarının eşleştirilmesinin önü açılıyor. Uygun aday bulunması halinde bilgiler elektronik ortamda nakil merkezine aktarılıyor. Bağışçı adayının, kök hücre toplama işleminden en geç 30 gün önce ayrıntılı sağlık değerlendirmesinden geçirilmesi ve gerekli tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Ortalama 3-4 saat süren işlem sonucunda genellikle yeterli miktarda kök hücre elde ediliyor. Çok nadir durumlarda toplama işlemi ikinci günde de sürdürülebiliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala