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Sıcakta böbrek taşı riski artıyor! Uzman önerisi: Bir bardak çay, bir bardak su için

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıcakta böbrek taşı riski artıyor! Uzman önerisi: Bir bardak çay, bir bardak su için
Böbrek Taşı, Sıcak Hava, Susuzluk, Su Tüketimi, Çay, Dondurma, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sıcak aylarda böbrek taşı sebebiyle hastane başvurularında yüzde 20-40 artış yaşanıyor. Üroloji uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, böbrek sağlığı için günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini, çayın su yerine geçmediğini söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yazın en kavurucu sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde böbrek taşı şikayetiyle hastaneye başvurularda artış yaşanıyor. Uzmanlar, yetersiz su içme ve serinlemek için tüketilen dondurma, soğuk çay gibi beslenme değişikliklerinin böbrek taşı riskini artırdığını belirterek günde en az 2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyor.

Sıcakta böbrek taşı riski artıyor! Uzman önerisi: Bir bardak çay bir bardak su için - 1. Resim

Sıcak havalarda vücudumuzun, ısıyı dengelemek için daha fazla terleyerek su kaybettiğini ve bu durumda idrar üretiminin azalarak idrar yoğunluğu arttığını söyleyen üroloji uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, “Bu da böbrek taşı oluşumunu tetikler. Sıcak aylarda böbrek taşı nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısı, diğer mevsimlere göre ortalama yüzde 20 ila yüzde 40 oranında artar. 2020’de yapılan Konya’da beş yıllık acil başvuru verilerinin değerlendirildiği bir çalışmada, temmuz ve ağustos aylarında böbrek taşı şikâyetleri yüzde 35 oranında arttığı görülmüş. Başka bir çalışmada ise ilkbahar ve yaz aylarında hastaneye başvuran taş hastalarının oranı toplam başvuruların yüzde 60’ını oluşturulduğu kaydedilmiş” dedi.

Sıcakta böbrek taşı riski artıyor! Uzman önerisi: Bir bardak çay bir bardak su için - 2. Resim

NASIL OLUŞUYOR?

Yaz aylarında böbrek taşı oluşumunun en önemli sebebinin terlemeyle eş değerde yeterli ölçüde su tüketilememesi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Diri, “Terleme artar, idrar konsantre hâle gelir, bu da böbrek yapısında kristallerin (oksalat, kalsiyum, ürik asit) birikmesini kolaylaştırır. Yeterince sıvı alınmazsa idrar seyrelmez. Ayrıca yazın artan dondurma, kırmızı et, çay ve çikolata tüketimi de bu riski artırır” diye konuştu.

ÇAY SU YERİNE GEÇMİYOR

Türk halkının en çok tükettiği içeceklerin başında gelen çay tüketimi de böbrek taşı oluşumunda etkili. Bunun sebebi siyah çayın yeşil çay da dahil yüksek oranda oksalat içermesi. Oksalat, idrarda kalsiyumla birleşerek en yaygın taş türü olan kalsiyum oksalat taşlarını oluşturuyor. Örnek olarak bir bardak siyah çayda yaklaşık 50–100 mg oksalat birikiyor. Kahve-çay tüketiyorsanız, her fincan sonrası bir bardak su içmeyi unutmayın.

Sıcakta böbrek taşı riski artıyor! Uzman önerisi: Bir bardak çay bir bardak su için - 3. Resim

SEBZE VE MEYVELER SU İHTİYACINA DESTEK VERİYOR! SERİNLETEN YAZ YİYECEKLERİ

Vücudun ter yoluyla sadece su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hayati mineralleri de kaybettiğine işaret eden Doç. Dr. Akif Diri “Bu minerallerin eksikliği, hâlsizlik, baş dönmesi, kas krampları gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu nedenle sebze ve meyvelerin de sofralardan eksik edilmemesi gerekir. Domates, salatalık, kabak, marul, semizotu, roka gibi su oranı yüksek sebzeler serinletmez ama hem yüksek su oranı hem de içerdikleri vitamin ve minerallerle vücudun elektrolit dengesine de katkı sağlar. Salatalık (yüzde 96), kabak (yüzde 94), domates (yüzde 93) oranında su içerir. Ayrıca yaz meyvelerinden şeftali, erik, üzüm karpuz (yüzde 92 su), kavun (yüzde 90 su) vücudun susuzluğunu gidermek için tüketilebilecek meyvelerdir. Ancak diyabet hastalarının tüketirken miktarla ilgili doktorlarına danışmaları gerekir” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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