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Türkiye kavruluyor! Termometreler 40 dereceyi aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye kavruluyor! Termometreler 40 dereceyi aştı
Hava, Sıcaklık, Türkiye, Siirt, İzmir, İstanbul, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47 dereceyle Siirt'te ölçüldü. Termometreler İzmir'de 45, İstanbul'da 42 ve Ankara'da 41 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Aydın, İzmir, Eskişehir, Hatay, Diyarbakır, Manisa, Batman, Antalya, Kilis, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Yalova, Kırklareli, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bilecik, Denizli, Elazığ, Adana, Uşak, Karabük, Tokat, Tekirdağ, Ankara, Çorum, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Düzce'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Türkiye kavruluyor! Termometreler 40 dereceyi aştı - 1. Resim

EN YÜKSEK SICAKLIK HANGİ İLDE?

Bu 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti. Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık İzmir Tire'de 45,4, İstanbul Ümraniye'de 42,3 ve Ankara Nallıhan'da 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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