Sıtmayı önlemek için geliştirilen ikinci aşı DSÖ’nün ön yeterlilik sürecinden geçti

22 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:54

DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre, "R21/Matrix-M" adlı sıtma aşı örgütün ön yeterlilik sürecini geçti.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen R21 aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretiliyor.

İkinci sıtma aşısının onaylanmasının ardından, Afrika ülkelerinden yapılan aşı taleplerinin karşılanmasının kolaylaşacağı tahmin ediliyor.

DSÖ yetkilisi Dr. Rogerio Gaspar, R21 aşısının küresel bağışıklık güçlendirme programlarında kullanılmaya uygun olduğunu belirtti.

YÜZDE 80 KORUMA SAĞLIYOR

Daha önce Oxford Üniversites’inden yapılan açıklamada, Oxford ekibince 400'dan fazla çocuk üzerinde denenen aşının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onay kriterlerini taşıdığı aktarılmıştı. Açıklamada, aşının hiçbir yan etki göstermediği, yüksek doz olanlarda 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma, düşük doz alanlarda ise yüzde 70 koruma sağladığı ifade edilmişti.

SITMA KAYNAKLI ÖLÜMLER

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.