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Sağlık

Tıp tarihinde bir ilk! Doktorlar bile inanamadı: Genç kızın gözünden diş çıktı

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Tıp tarihinde bir ilk! Doktorlar bile inanamadı: Genç kızın gözünden diş çıktı
Başlık ResmiTıp tarihinde bir ilk! Doktorlar bile inanamadı: Genç kızın gözünden diş çıktı

Hindistan’da 16 yaşındaki bir gencin sol göz kapağı ile kaşı arasında diş geliştiği tespit edildi. Görme kaybı riski nedeniyle ameliyata alınan gencin göz çukurundaki diş, 20 dakikalık operasyonla çıkarıldı. Tıp literatüründe ilk kez kayda geçen sıra dışı vakada, gencin görme yetisinin zarar görmediği bildirildi.

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Hindistan’da doktorları şaşkına çeviren sıra dışı bir vaka yaşandı. Sol göz kapağı ile kaşı arasında aylar boyunca şişlik bulunan 16 yaşındaki bir gencin göz çukurunda tam gelişmiş bir diş olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde dişin, ağzındaki damak bölgesinden tamamen bağımsız şekilde geliştiği ortaya çıktı.

Aravind Göz Hastanesi’nde görev yapan Dr. Meghana Tanwar’ın aktardığına göre genç, aylar boyunca ağrıya neden olmayan bir şişlikle yaşadı. Hastaneye başvurmadan yaklaşık bir ay önce şişliğin bulunduğu bölgeden iki sert, beyaz ve sivri çıkıntı belirmeye başladı.

BAŞLANGIÇTA TÜMÖR SANDILAR

Bu durumu, başlangıçta tümör sanan aile, soluğu hastanede aldı. Yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi, şişliğin bulunduğu bölgede bir diş geliştiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, dişin göz çukurunun üst kısmında, göz kapağına yakın bir noktada bulunduğunu belirledi. Bu konum, vakayı daha önce bildirilen vakalardan tamamıyla ayırıyor.

Kaynak: Elsevier
Başlık ResmiKaynak: Elsevier

TIP TARİHİNDE BİR İLK!

Dişlerin normalde bulunmaları gereken yerlerin dışında gelişmesi tıpta bilinen bir durum. Bu tür dişlere çene, damak, üst çene sinüsü ve burun boşluğu gibi bölgelerde rastlanabiliyor. Göz çukurunda gelişen dişlere ilişkin daha önce de bazı vakalar bildirilmiş olsa da bunların genellikle göz çukurunun alt kısmında bulunduğu belirtildi. Yeni vakada ise dişin üst duvarda, göz kapağına yakın bir noktada geliştiği kaydedildi. Uzmanlar, bu tür anormalliklerin embriyonik gelişim sırasında yaşanan bozukluklar, travmalar, enfeksiyonlar veya genetik etkenlerle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Elsevier
Başlık ResmiKaynak: Elsevier

Göz çukurunda gelişen dişin çıkarılması için göz hastalıkları uzmanları ile çene cerrahları birlikte çalıştı. Genel anestezi altında gerçekleştirilen yaklaşık 20 dakikalık ameliyatta diş ve çevresindeki dokular dikkatlice çıkarıldı. Operasyon sırasında yakındaki görme sinirine ve göz hareketlerini sağlayan yapılara zarar verilmedi.

Ameliyattan sonraki 6 aylık takip sürecinde gencin ameliyat izinin iyi şekilde iyileştiği ve görme yetisinin korunduğu bildirildi. Böylece göz çukurunda gelişen dişin yol açabileceği muhtemel komplikasyonların önüne geçilmiş oldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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