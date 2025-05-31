Tiryakiye kötü haber! Nikotin bağımlılığı psikolojik bir tuzaktır

Doç. Dr. Savaş Özsu “Nikotin bağımlılığı psikolojik bir tuzaktır” ifadelerini kullandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sigara içen kişilerin büyük çoğunluğunun, nikotin bağımlılığının yalnızca fiziki değil aynı zamanda psikolojik bir alışkanlık olduğunun farkına varmadığını söyleyen göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu “Nikotin bağımlılığı psikolojik bir tuzaktır” dedi. Doç. Dr. Özsu, sigarayı bırakanların vücudunda meydana gelen değişiklikleri de söyle sıraladı: