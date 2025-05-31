Tiryakiye kötü haber! Nikotin bağımlılığı psikolojik bir tuzaktır
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Doç. Dr. Savaş Özsu “Nikotin bağımlılığı psikolojik bir tuzaktır” ifadelerini kullandı.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Sigara içen kişilerin büyük çoğunluğunun, nikotin bağımlılığının yalnızca fiziki değil aynı zamanda psikolojik bir alışkanlık olduğunun farkına varmadığını söyleyen göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu “Nikotin bağımlılığı psikolojik bir tuzaktır” dedi. Doç. Dr. Özsu, sigarayı bırakanların vücudunda meydana gelen değişiklikleri de söyle sıraladı:
- 20 dakika sonra: Kalp hızı ve tansiyon normale döner.
- 12 saat sonra: Kandaki karbonmonoksit seviyesi normale iner.
- 2–12 hafta: Dolaşım düzelir, akciğer fonksiyonları artar.
- 1 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.
- 5 yıl sonra: Felç riski, sigara içmeyenlerle eşitlenir.
- 10 yıl sonra: Akciğer kanseri riski içmeyen birine yaklaşır.
- 15 yıl sonra: Kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı olur.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe