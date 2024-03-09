Türkiye'de bir ilk! Yüzden ağrı teşhisi mümkün

ODTÜ, Gazi, Ankara üniversitesinin güç birliğiyle kurulan Türkiye’nin Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) faaliyete başladı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, merkezin her katında, farklı laboratuvarlar olduğunu ve multidisipliner yaklaşımla projeler geliştirildiğini söyledi.

Belen “Geleceğe yönelik beyin araştırmalarına katılabilecek gençleri de yetiştirmeyi hedefliyoruz. 20’den fazla üniversiteden araştırmacı bu merkezi kullanıyor” dedi.

Kronik migrende ağrının sık olması sebebiyle ağrı kesici fazla kullanıldığı için buna bağlı mide, bağırsak bozuklukları, kaygı bozukluğu, depresyon, uykusuzluk gibi durumların yaşandığını söyleyen Belen, merkezde bununla ilgili de çalışma yapıldığını söyledi.

EPİLEPSİ, ALZHEİMER, OTİZM...

MR ile ilgili yürütülen projede, yüzdeki ifadeden ağrıyı tanımlamayı hedeflediklerini kaydeden Belen, bunun için yapay zekâyı kullanarak mühendislerle bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Belen, ayrıca disleksi, epilepsi, uyku apnesi, inme sonrası işlev kaybı bozuklukları, alzheimer, otizm ve dikkat eksikliğine yönelik nörobilimsel ve nöropsikiyatrik projelerin de sürdüğünü aktardı.