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Ramazanda yapılan en önemli hata! Sahurda çok yemek gündüz tok tutmaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ramazanda yapılan en önemli hata! Sahurda çok yemek gündüz tok tutmaz

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında sahurun mutlaka atlanmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Akşam yediği ile oruç tutmak ve 24 saatlik sürede bir kez ve çok yoğun yemek yenmesi sağlık için uygun değildir, kilo almaya neden olabilir" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Rahat oruç tutabilmek için sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, sahurun kahvaltı gibi düşünülmesini ve aşırı yemek yenmemesini tavsiye ediyor.

NE YİYELİM?

İftar yemeği ile oruç tutmanın hem kilo aldıracağını hem de sağlıksız bir beslenme olacağını anlatan İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan “Akşam yediği ile oruç tutmak ve 24 saatlik sürede bir kez ve çok yoğun yemek yenmesi sağlık için uygun değildir, kilo almaya neden olabilir. Sahurda, peynir, yumurta, süt hurma gibi proteinli besinlerin tüketilmesi yağsız vücut kütlesini korur ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca sahur öğününde tam buğday ekmeği, zeytin, domates, salatalık, ıhlamur vb. oluşan kahvaltı yapılması, gün boyunca mahrum kalınacak suyun ihmal edilmemesi çok önemlidir” tavsiyesinde bulundu.

Sahurda ne yenilirse yensin, midenin boşalması için gereken sürenin belirli olduğunu ve aşırı yemek yemenin sakıncalı olduğunu ifade eden Prof. Dr. M. Emel Alphan “Sahurda aşırı yemek yerine daha yavaş sindirilen, besin değeri yüksek posalı yiyeceklerin seçilmesi, insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gereklidir. Sahurda tok tuttuğu gerekçesiyle pilav-makarna-börek ve komposto türü besinler yenilmesi, insülin salgılanmasında altta yatan problemi ortaya çıkarabilir. Bu yüzden özellikle diyabet açısından riskli kişilerin, hipoglisemisi (şeker düşüklüğü) olanların şeker yerine tatlandırıcı ile yapılmış komposto vb. tüketmeleri uygun olur” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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