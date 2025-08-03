Sağlık hizmetlerinde erişim kolaylığı artıyor! Randevular dert olmaktan çıkıyor

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, MHRS’ye yeni eklenen “Aile Hekimine Yönlendirme” özelliğinin mecburi olmadığını, vatandaşlara sunulan ek bir seçenek olduğunu belirtti.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu “Vatandaşlarımız yine istediği branştan, istediği hastaneden randevu almaya devam ediyor. Uygun randevu yoksa kişiye ek bir öneride bulunuluyor. Aile hekimleri zaten vatandaşımızın sağlıkla ilgili ilk başvurduğu, en yakın hekimidir. Aile hekiminize başvurun, sizi değerlendirsin ve gerekiyorsa hastaneden randevu oluştursun” dedi.

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında devam eden yenilikçi uygulamalarla ilgili açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BEKLEYEN SAYI AZALDI"

Temmuz 2024’te 4 milyona yakın bekleyen randevu talebinin 5’te 4’ünü karşıladık. Şu anda 81 ilde 72 branşta aynı gün içinde randevu verilebiliyor. 73 ilimizde ise tüm branşlara aynı gün ulaşmak mümkün.

"5 MİLYON KİŞİYE YENİ TEŞHİS"

Aile Sağlığı Merkezi sayısını artırdık. Aile hekimliği birimi başına düşen ortalama nüfus 3 bin 40 iken, bu sayıyı 2028 sonuna kadar 2 bin 500’e indirmeyi hedefliyoruz. 4 milyon 976 bin 996 kişiye yeni tanı konuldu. Ayrıca, akupunktur ve fitoterapi gibi yenilikçi uygulamaların aile hekimliklerinde, mesai saatleri dışında sunulmasının önünü açtık.

"ALTYAPIYI GÜÇLENDİRDİK"

Hastanelerle entegrasyon sayesinde aile hekimleri artık doğrudan hastanelerimizle iletişim kurabiliyor. 10 Mayıs’ta başlayan “İdeal Kilonu Koru, Sağlıklı Yaşa” kampanyamızla da 10 milyondan fazla kişiye ulaştık. Fazla kilolu ve obez vatandaşlar aile hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirerek ücretsiz diyetisyen, egzersiz ve pilates desteği verildi. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirecek yeni kampanyalarla yola devam edeceğiz.

AKILCI İLAÇ KULLANIMIYLA GEREKSİZ TÜKETİM AZALDI

Akılcı ilaç kullanımının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dünyada her yıl yaklaşık 700 bin insanın antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonlar sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, “Akılcı ilaç kullanımı dediğimiz şey aslında çok net: Kişinin şikâyetine, hastalığına uygun doğru ilacın, doğru dozda ve doğru sürede kullanılmasıdır. Bu anlayışı hem sağlık çalışanlarına hem vatandaşlara kazandırmak için çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz. Hekimlerimize düzenli eğitimler veriyoruz. Aile hekimleriyle birlikte de farkındalığı sahaya yansıttık. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve mide koruyucular gibi sık kullanılan ilaçlarda reçete ve kutu sayılarında anlamlı bir düşüş sağladık” açıklamalarında bulundu.

Tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kullanıldığına da değinen Memişoğlu şöyle devam etti:

“Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar çok sayıda alanda bilimsel temellere dayalı bir şekilde değerlendiriliyor. Tıbbi kenevirin aynı zamanda mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıkları gibi alanlarda da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar bulunuyor. Elbette burada bahsettiğimiz şey; bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi içerikler. Tıbbi kenevir, bütün süreçlerde sıkı bir denetime tabi. Bu ürünler yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak.”

SİGARAYLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir kampanyasının toplumda ciddi bir etki oluşturduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şöyle konuştu: