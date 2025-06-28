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Uzay teknolojisi tıbbın hizmetinde! Beyin ameliyatlarında çığır açacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzay teknolojisi tıbbın hizmetinde! Beyin ameliyatlarında çığır açacak
Beyin Ameliyatı, Türkiye, Sağlık, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın uzaydaki gözü olan kameralara lensler üreten Alman Zeiss firması sağlık profesyonellerinin tıp teknolojisinde kullanılan cihazları ilk defa tecrübe edebilecekleri ve eğitim alabilecekleri müşteri merkezini Ankara’da hizmete açtı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Medikal teknoloji, araştırma mikroskopisi, endüstriyel kalite güvence ve tüketici optiği gibi alanlardaki son teknoloji ürünlerini doğrudan kullanma ve öğrenme imkânı tanıyan ZEISS Costumer Center, yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri ve uzaktan eğitim platformlarıyla sağlık çalışanlarına yeni nesil bir deneyim kazandırarak sektörde standartların yükseltilmesini hedefliyor.

Açılış töreninde Türkiye’nin medikal teknolojiler alanında özellikle büyük şehirlerdeki sağlık kuruluşlarında dünyanın birçok ülkesinden çok ileride olduğunu söyleyen ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin “ZEISS’ın faaliyet alanlarından biri olan Medikal Teknolojiler, göz sağlığından mikrocerrahiye, patolojiden beyin cerrahisine kadar pek çok alanda ileri teknolojik sistemler ve çözümler geliştirerek tıbba katkı sağlıyor. ZEISS Costumer Center, özellikle göz sağlığı ve mikrocerrahi alanlarında çalışan sağlık profesyonellerine hitap edecek. Ürün demoları, klinik uygulama deneyimleri ve eğitim imkânlarıyla zenginleştirilen merkez, Türkiye’de medikal teknolojilerde dijitalleşme ve klinik mükemmeliyet alanlarında liderliğin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak” dedi.  

Uzay teknolojisi tıbbın hizmetinde! Beyin ameliyatlarında çığır açacak - 1. Resim

Ameliyat sırasında yapılan ‘frozen’ adı verilen patolojinin, görüntüleme ile gerçekleştirildiği yeni teknoloji, beyin ameliyatlarında çığır açacak.

Merkez, tıp teknolojilerinin yanı sıra ZEISS’in AR-GE ve üretim yaptığı diğer alanlardaki çalışmalarını da müşterileriyle buluşturacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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