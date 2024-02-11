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    • Yeni kabus Alaskapox! Alaska'da ilk ölüm gerçekleşti, hayvanlardan insanlara bulaşıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yeni kabus Alaskapox! Alaska&#039;da ilk ölüm gerçekleşti, hayvanlardan insanlara bulaşıyor
    Virüs, Halk Sağlığı, Alaska, Salgın Hastalık, Güncel Haber, Sağlık, Haber

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Koronavirüs sonrası tüm dünya salgın hastalıklar konusunda sıkı önlemler almış durumda. Ancak bazı durumlarda virüslerin mutasyon geçirmelerinden dolayı tekrardan hortlayabiliyor. Alaska’dan gelen uyarı ise tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda. Alaska sağlık yetkilileri, yakın zamanda keşfedilen viral bir hastalık olan Alaskapox'un eyaletteki ilk ölümcül vakasını doğruladı. Bu virüs insanlardan hayvanlara bulaşmakta, belirtileri ise adeta iç karartıcı.

    Alaska’da 2015 yılında ilk kez görülen ardından sırra kadem basan 'Alaskapox' virüsü tekrardan hortladı. Memeli hayvanlardan insanlara geçen bu hastalık, vücutta değişik yara izlerinin oluşmasına neden olmakta. Uzun zamandır rastlanılmayan hastalık tekrardan hortladı. Alaska’da ilk vaka görüldü. 

    YENİ KABUS ALASKAPOX! İLK VAKA GÖRÜLDÜ 

    Anchorage Daily News'in haberine göre, Alaska’da ilk 'Alaskapox' vakası görüldü. Anchorage'ın güneyindeki Kenai yarımadasından bağışıklık sistemi baskılanmış yaşlı bir adam Ocak ayı sonlarında tedavi görürken hayatını kaybetti. Alaska Halk Sağlığı Departmanı Cuma günü yaptığı duyuruda, bu kişinin Alaskapox enfeksiyonu geçirdiği bildirilen yedi kişiden biri olduğunu belirtti.

    Yeni kabus Alaskapox! Alaska'da ilk ölüm gerçekleşti, hayvanlardan insanlara bulaşıyor

    YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlar mutlaka endişelenmemeli ama daha bilinçli olmalı. Bu yüzden klinisyenleri Alaskapox virüsünün ne olduğu konusunda daha bilinçli hale getirmeyi umuyoruz, böylece belirti ve semptomları tespit edebilirler." çağrısında bulundular. 

    HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞIYOR 

    Çiçek, maymun çiçeği ve inek çiçeği ile aynı cinsten olan çift sarmallı DNA virüsü ilk olarak 2015 yılında Alaska'nın Fairbanks kentinde bir yetişkinde tespit edilmişti. Bu virüs yaygın olarak olarak tarla faresi gibi küçük memelilerde görülüyor. 

    Yeni kabus Alaskapox! Alaska'da ilk ölüm gerçekleşti, hayvanlardan insanlara bulaşıyor

    Mevcut kanıtlar Alaskapox virüsünün esas olarak küçük memelilerde meydana geldiğini göstermektedir. Fairbanks North Star İlçesindeki küçük memeli örneklemesine göre virüs en yaygın olarak kırmızı sırtlı tarla farelerinde ve sivri farelerde tespit edilmiştir. Ancak virüsün Alaska'nın küçük memeli popülasyonlarında daha yaygın olması muhtemeldir ve insanlarda enfeksiyonlar diğer hastalarda da ortaya çıkmış ancak teşhis edilmemiş olabilir. Evcil hayvanlar (kediler ve köpekler) de virüsün yayılmasında rol oynayabilir.

    Bugüne kadar Alaskapox virüsünün insandan insana bulaştığı belgelenmemiştir. Ancak bazı ortopoksvirüsler cilt lezyonlarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşabildiğinden, muhtemelen Alaskapox'un neden olduğu cilt lezyonları olan kişilerin etkilenen bölgeyi bir bandajla kapalı tutmasını öneriyorlar. 

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    VirüsHalk SağlığıAlaskaSalgın HastalıkGüncel HaberSağlık
    Haberler > Sağlık > Yeni kabus Alaskapox! Alaska'da ilk ölüm gerçekleşti, hayvanlardan insanlara bulaşıyor
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