Yerli ve millî teknoloji: Cilt kanseri tedavisinde mikroiğneli yama devrimi

İstanbul’daki üç üniversitenin iş birliğiyle (YTÜ, Marmara Üniversitesi ve İÜC) en agresif cilt kanseri türü olan melanomun tedavisine yönelik çığır açan yeni bir teknoloji geliştirildi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ liderliğinde yürütülen çalışmada, 3 boyutlu biyoyazıcılar ve yerli jelatin ham maddesi kullanılarak mikroiğne temelli bir yama sistemi üretildi.

TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından desteklenen bu yenilikçi platform, kemoterapi ilacı ile fototermal tedaviyi ilk kez tek bir sistemde birleştiriyor. Mikroiğne uçlarındaki kemoterapi ajanı doğrudan kanserli dokuya ulaştırılırken, tabandaki grafen kuantum noktaları ışıkla uyarılarak hedef bölgede 42 dereceye varan lokal ısı oluşturuyor. Bu çift etkili sinerji sayesinde tümör hücrelerinin yok edilmesi hedeflenirken, ilacın vücuda yayılmasının önüne geçilerek kemoterapinin ağır yan etkileri en aza indiriliyor.

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Uluslararası alanda altın madalya kazanan ve iki ayrı patenti alınan projenin laboratuvar aşaması tamamlandı; hedeflenen yeni süreçte ise klinik öncesi hayvan deneylerine geçilmesi planlanıyor.

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