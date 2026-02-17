Dövme masum mu zararlı mı sorusunun cevabını 2024 yılında tamamlanan Danimarka İkiz Çalışması verdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bu çalışmanın, dövme araştırmaları açısından bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Dr. Cüneyt Yardımcı, “Araştırma, dövmeli kişilerde lenfoma riskinin daha yüksek olduğunu ve cilt kanseri riskinin yüzde 62 oranında arttığını gösterdi. Özellikle avuç içinden büyük dövmelerde riskin daha belirgin olduğu ve dövme mürekkebinin lenfatik sistemde biriktiği gösterildi. Bu da dövme mürekkebinin yerinde kalmadığını bağışıklık sistemi tarafından taşınarak lenf nodlarına kadar ulaştığı anlamına geliyor” dedi. Yüzyıllardır bitkisel pigmentlerden yapılan dövme mürekkebinin yerini günümüzde nano-partiküller, ağır metaller, sentetik boyalar ve endüstriyel pigment türevleri içeren mürekkeplerin aldığını belirten Dr. Yardımcı, “Çalışmalarda tümörlerin yüzde 39,6’sı kırmızı pigment içeren dövmelerle ilişkili bulundu. Çünkü kırmızı mürekkepler, daha fazla ağır metal içeriyor, daha alerjenik ve daha zor parçalanıyor. Dövme, kanserin tek sebebi değil ancak risk artırıcı bir faktör” dedi.



