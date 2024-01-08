AK Parti açıklanan belediye başkan adayları listesi! (TAMAMI) AK Parti’nin hangi belediye başkanı adayları belli oldu, adaylar kimler?

8 Ocak 2024 18:12 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 18:15

AK Parti açıklanan belediye başkan adayları! AK Parti’nin bazı büyükşehir ve illerin belediye başkan adayları 7 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki, AK Parti’nin hangi belediye başkanı adayları belli oldu, adaylar kimler? İşte, AK Parti açıklanan belediye başkan adayları listesi haberimizde…

AK PARTİ’NİN AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz

Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü

Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba

Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları

Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Ankara'da 1976 yılında doğan Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da "Kentsel dönüşüm" alanında tamamladı.

Çeşitli özel kuruluşlarda 1999-2005 yılları arasında çalışan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaşması için de çalışmalar yaptı.

AK PARTİ AYDIN ADAYI MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

Aydın'ın Çine ilçesinde 1965'te dünyaya gelen Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

26. dönem Milletvekilliği sürecinde AK Parti MKYK üyeliği yapan Savaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüttü.

Evli olan ve iki çocuğu bulunan Savaş, 27. Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

AK PARTİ BALIKESİR ADAYI YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz, 1975'te Almanya'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Yılmaz, Kanada ve İngiltere'de dil ve öğretmen gelişimi eğitimleri aldı.

Karesi Kurucu Belediye Başkanlığının yanı sıra özel sektörde yöneticilik yapan Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

AK PARTİ BURSA ADAYI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Bursa'da 1970 yılında doğan Aktaş, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup yüksek lisansını Kamu Yönetimi alanında yaptı.

Aktaş, 2002'de AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başladıktan sonra 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve iki çocuk babası.

AK PARTİ DENİZLİ ADAYI OSMAN ZOLAN KİMDİR?

Denizli'de 1964 yılında dünyaya gelen Zolan, akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Denizli Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ila 2011 yıllarında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zolan, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli olan Zolan'ın iki çocuğu bulunuyor.

AK PARTİ ERZURUM ADAYI MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Erzurum'da 1958'de doğan Sekmen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık alanında ihtisasını tamamladı.

1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanı seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Sekmen, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen Sekmen, evli ve dört çocuk babası.

AK PARTİ ESKİŞEHİR ADAYI NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

Eskişehir'de 1975'te dünyaya gelen Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren Hatipoğlu, 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübünün başkanlığını üstlendi.

28. dönemde TBMM'ye milletvekili olarak giren Hatipoğlu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı.

İleri düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babası.

AK PARTİ KOCAELİ ADAYI TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Kocaeli'nde 1969'da doğan Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Büyükakın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

2014 ve 2017 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Büyükakın, Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı. Büyükakın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın, evli ve üç çocuk babası.

AK PARTİ MUĞLA ADAYI AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Mardin'de 1951'de dünyaya gelen Aydın Ağan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Marmara Üniversitesinde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yapan Ayaydın, 1985'te ekonomi doktoru oldu. Ayaydın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde 1986'da yardımcı doçent, 1988'de doçent ve 1993'te profesör unvanlarını aldı.

TBMM'de 21. ve 24. dönemde milletvekilliği yapan Ayaydın'ın, ulusal gazetelerde köşe yazıları ile 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi bulunuyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ayaydın, bir süre Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü görevini de yürüttü.

AK PARTİ ORDU ADAYI HİLMÜ GÜLER KİMDİR?

Ordu'da 1949'da doğan Güler, ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümünü bitirdi, yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.

Güler, TUSAŞ'ta proje mühendisi ve grup başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekili seçildi. Güler, 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Güler, iyi düzeyde İngilizce biliyor. Evli olan Güler'in iki çocuğu bulunuyor.

AK PARTİ SAMSUN ADAYI HALİT DOĞAN KİMDİR?

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1978'de dünyaya gelen Doğan, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneğinde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yapan Doğan, halen Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütüyor.

31 Mayıs 2014'te AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atanan Doğan, 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı seçildi.

Doğan, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çarşamba Belediye Başkanı seçildi.