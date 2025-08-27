Artaş Holding, Türkiye A Milli Hentbol Takımları ana sponsoru oldu

Kurulduğu 1977 yılından itibaren faaliyet gösterdiği alanlarda önemli yatırımlar yapan Artaş Holding, Türkiye Hentbol Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye A Milli Hentbol Takımları’nın 2025-2026 sezonu ana sponsoru oldu.

Artaş Holding bu iş birliğiyle hentbolun ülke genelinde gelişmesine ve milli sporcuların başarılarına katkı sağlamayı hedefliyor.

HENTBOLUN GELİŞİMİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI

Gerçekleştirilen anlaşmanın, hentbolun Türkiye’de yaygınlaşmasına ve gençlerin spora yönlendirilmesine büyük katkı sunması bekleniyor.

Artaş Holding’in desteğiyle yalnızca profesyonel sporcular değil, altyapıdaki genç hentbolcuların da desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu anlaşma, Türk hentbolunun uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

"SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya, hentbolun yükselişine destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artaş Holding olarak yatırımlarımızla ülkemizin geleceğine katkı sunarken, spor ve kültüre de değer katmayı önemsiyoruz. Bu iş birliğini bir sponsorluk anlaşmasından öte, gençlerimize yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Milli Takımlarımızın uluslararası arenada elde edeceği başarılarda yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.”

Çetinsaya ayrıca, Beşiktaş’ta asbaşkanlık yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRK HENTBOLUNA GÜÇLÜ DESTEK

Artaş Holding’in ana sponsorluğu ile Türkiye A Milli Hentbol Takımları, yeni dönemde daha güçlü bir destekle sahaya çıkacak. Bu iş birliğinin, hentbol sporunun ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşmasına ve genç sporcuların uluslararası başarılarına önemli katkılar sunması bekleniyor.