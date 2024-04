CANiK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı fidan dikimi ile kutladı. Samsun’da gerçekleştirilen ‘CANiK Çocukları Geleceğe Kök Salıyor’ etkinliğine tüm CANiK çalışanları, yöneticileri ve aileleri birlikte katıldı.

CANiK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı orman projesi ile kutladı. Samsun’da gerçekleştirilen ‘CANiK Çocukları Geleceğe Kök Salıyor’ etkinliği kapsamında, CANiK çocuklarını temsilen fidan dikimi gerçekleştirildi. T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün CANiK için tahsis ettiği alanda gerçekleştirilen fidan dikim törenine; Yönetim Kurulu, çalışanlar, çalışanların çocukları, eşleri, aileleri ve yakınları olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılım sağladı. Festival havasında geçen etkinlikte, çocuklar için pamuk şeker ve kurabiye dağıtımı, yüz boyama aktivitesi ve sosis balon şovun yer aldığı eğlenceli bir alan oluşturuldu.

YARINLARIN BAŞARILARINI TEMSİL EDECEK KÖKLÜ BİR ORMANA DÖNÜŞECEK

CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "CANiK olarak kurulduğumuz günden bugüne ülkemize katma değer oluşturmayı sürdürürken, doğamızı ve doğal kaynaklarımızı korumak için de üzerimize düşen görevleri yerine getirme konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, CANiK’in genç nesilleri adına diktiğimiz fidanlar, tıpkı onlar gibi, yarınların köklü ormanına dönüşecek. Çocuklarımız geleceğe kök salarken, Samsun’daki ormanımız CANiK ailemizin başarılarının bir sembolü olarak yükselmeyi sürdürecek. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bütün evlatlarımız için barış ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komite Başkanı Didem Aral, “ Bir taraftan üretirken diğer taraftan ekonomik hedeflerin ötesine geçerek toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın farkında olmak bizim için her zaman çok değerli. Önceliklerimiz arasında daima geleceğin ve nesillerin korunması var. Bu ancak bugün, gelecek için yapılanlarla mümkündür. CANiK olarak kurumsal sosyal sorumluluk komitemizin farklı alanlarda yürüttüğü sürdürülebilirlikle ilgili, dünyamıza ve gelecek nesillere katkı sağlayacak her projeyi önemsiyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. CANiK Ailesi olarak evlatlarımıza ve tüm dünyaya daha güzel bir gelecek bırakma hedefi ve sorumluluğuyla çalışmalara devam ediyoruz. 2023 yılı sonunda temellerini attığımız ve 2024 yılının ilk ayından itibaren büyük bir şevk ve heyecanla çalışmalarımıza başladığımız CANiK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi olarak, BM Global Compact Sürdürülebilirlik Amaçları rehberliğinde çok değerli bir yola çıktık. Bu kapsamda da Samsun’da evlatlarımızla ilk CANiK Hatıra Ormanı’nı yeşertmek için bir araya geldik. Çocuklarımızla birlikte gelecek nesillerin, soluyacak temiz havaya ve keşfedecek güzel ormanlara sahip olmasını gönülden istiyoruz. Onlarla birlikte bir fark oluşturarak dünyayı ve yaşanabilirliğini koruma umuduyla yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu cennet vatanı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bizlere ve biricik çocuklarımıza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitemize her zaman tam destek veren ve desteğini her zaman hissettiren Sayın Yönetim Kurulumuza ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayrullah Zafer Aral’a teşekkür ediyorum ” dedi.