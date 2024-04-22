BBP lideri Destici'den 31 Mart değerlendirmesi: Bir rüzgar esti, CHP birçok ili aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yerel seçimlerin sonuçlarının ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız lakin yerel seçimlerde ittifak yasal değil sadece belli bölgelerde seçim iş birlikleri yapılabiliyor. Biz de Cumhur İttifakı partileri olarak AK Parti ile MHP daha kapsamlı bir iş birliği yaptı. Sonra biz AK Parti ile geniş kapsamlı diyebileceğimiz bir iş birliği yaptı, pek çok bölgede de her parti ayrı ayrı kendi amblemi ile girdi.

Biz 30 büyükşehrin tamamında aday çıkarmadık. Rize'de de aday çıkarmadık. Biz toplamda 1410 belediyenin 378'inde aday çıkardık. 60 seçim bölgesinde yüzde 40'ın üzerinde oy aldık.

AK Parti ve MHP'deki kayıplar

Cumhur İttifakı olarak özellikle büyükşehirlerde ve Anadolu'daki bazı illerde beklediğimiz başarıyı yakalayamadık. Ankara, İstanbul zaten muhalefetin elindeydi ama Bursa, Balıkesir büyükşehirlerimizi de kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Aslında güzel hizmet eden belediye başkanlarımız vardı ama bir rüzgar esti işin doğrusu bu rüzgarın önünde Afyon da duramadı, Denizli de duramadı... CHP birçok ili aldı. İnşallah seçilen belediye başkanları hakkaniyetli, adil bir yönetim gösterirler, 'Benden olmayana hizmet yok' anlayışı ile hareket etmezler inşallah.

Bu kayıpların birinci sebebinin ekonomi olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunun üzerine hepimiz ittifakız. Hem hayat pahalılığı hem özellikle de bazı kesimlere hakkı olup da verilmeyen artışlar ya da hakkaniyetli yapılmayan maaş düzenlemeleri. Emeklilerimiz haklı olarak diyorlar ki: 'Tamam ekonomi bozuksa o zaman normal memur benim 3 katım maaş alıyor?'

Şu anda biz taşeronların kadroya geçmesi için çok uğraştık ve şu an 3-4 sene önce taşeronlar kadroya alınmıştı. O taşeronların çoğu şu an 40 bin liranın üzerinde maaş alıyor. 30 binin altında maaş alan yok. Ama en düşük emekli 10 bin lira alıyor işte itiraz buraya. Sadece seçim meselesi de değil ortada bir haksızlık var bunun düzeltilmesi lazım.