Avrupa Kalite Lideri Ödülü ilk defa bir Türk yöneticinin oldu

SOCAR Türkiye Kurumsal Kalite Grup Müdürü Dr. Ömer Özkan, bu değerli ödüle layık görülerek hem bireysel kariyerinde büyük bir başarıya imza attı hem de Türkiye’nin kalite yönetimi alanındaki yetkinliğini uluslararası düzeyde tescilledi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’nin adayı olarak gösterilen Dr. Özkan, ödülünü Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 66. EOQ Kongresi’nde aldı. Törende EOQ Başkanı Patrick Mongillon ve EOQ Genel Sekreteri Ulf Gustavsson tarafından takdim edilen ödül, Avrupa’nın dört bir yanından gelen kalite profesyonelleri huzurunda gerçekleşti.

EOQ tarafından her yıl sadece bir kişiye verilen Avrupa Kalite Lideri Ödülü, sadece kurumsal başarıları değil, liderlik vasıflarını, sürdürülebilir uygulamaları, toplumsal etkiyi ve profesyonel tanınırlığı da değerlendiren çok yönlü bir ödül programı. Adaylar, dört ana kriter üzerinden titizlikle değerlendiriliyor: Mesleki başarılar, liderlik yetenekleri, ulusal ve uluslararası tanınırlık, ve somut başarı sonuçları… Bu ödül, zamanını ve bilgisini sadece kendi kurumu için değil, tüm toplumun yararına kalite sistemlerinin gelişimine adayan liderlere veriliyor.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Dr. Ömer Özkan, şu ifadeleri kullandı: