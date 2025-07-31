Avrupa Kalite Lideri Ödülü ilk defa bir Türk yöneticinin oldu
Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından verilen ve kalite yönetimi alanında Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Avrupa Kalite Lideri Ödülü” (European Quality Leader – EQL), 2025 yılında ilk defa bir Türk yöneticiye layık görüldü.
SOCAR Türkiye Kurumsal Kalite Grup Müdürü Dr. Ömer Özkan, bu değerli ödüle layık görülerek hem bireysel kariyerinde büyük bir başarıya imza attı hem de Türkiye’nin kalite yönetimi alanındaki yetkinliğini uluslararası düzeyde tescilledi.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’nin adayı olarak gösterilen Dr. Özkan, ödülünü Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 66. EOQ Kongresi’nde aldı. Törende EOQ Başkanı Patrick Mongillon ve EOQ Genel Sekreteri Ulf Gustavsson tarafından takdim edilen ödül, Avrupa’nın dört bir yanından gelen kalite profesyonelleri huzurunda gerçekleşti.
EOQ tarafından her yıl sadece bir kişiye verilen Avrupa Kalite Lideri Ödülü, sadece kurumsal başarıları değil, liderlik vasıflarını, sürdürülebilir uygulamaları, toplumsal etkiyi ve profesyonel tanınırlığı da değerlendiren çok yönlü bir ödül programı. Adaylar, dört ana kriter üzerinden titizlikle değerlendiriliyor: Mesleki başarılar, liderlik yetenekleri, ulusal ve uluslararası tanınırlık, ve somut başarı sonuçları… Bu ödül, zamanını ve bilgisini sadece kendi kurumu için değil, tüm toplumun yararına kalite sistemlerinin gelişimine adayan liderlere veriliyor.
Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Dr. Ömer Özkan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödül sadece benim değil, Türkiye’nin kalite yolculuğunda emeği geçen herkesin başarısıdır. Türkiye’deki kalite profesyonellerine, mühendislerimize, akademisyenlerimize ve gençlerimize büyük bir ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Üniversite öğrencileri artık kalite yönetim sistemlerinin sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de kabul gördüğünü görecekler. Bu farkındalık, onları daha planlı, daha stratejik ve daha vizyoner çalışmalar yapmaya yönlendirecek. Bu ödülün ardından, Türkiye’den daha fazla kalite liderinin dünya sahnesine çıkacağına inanıyorum.
Makine mühendisliği kökenli olan Dr. Ömer Özkan, SOCAR Türkiye’de Kurumsal Kalite Grup Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Akademik çalışmalarına da devam eden Özkan, üniversitelerde dersler veriyor, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel yayına imza atıyor. Aynı zamanda ISO baş tetkikçisi, UNDP enerji yöneticisi ve Yalın 6 Sigma sertifikasyonlarına sahip olan Özkan, KalDer, TSE teknik komiteleri ve Kaizen değerlendirme kurulları gibi pek çok platformda aktif görev alıyor. EFQM modeli doğrultusunda yürütülen kalite ödüllerinde değerlendirici olarak da görev yapıyor."