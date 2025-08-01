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Ordu yerel kalkınmanın başkenti olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ordu yerel kalkınmanın başkenti olacak
Ticaret, E-ticaret, Ordu, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel üretimin desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye’nin Kahramanları Projesi’nin 12. İl buluşması Ordu’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinde üreticilere iş geliştirme eğitimleri verilmesi ve üreticileri alım heyetleri ile buluşturma projesi olan Türkiye’nin Kahramanları, Ordu’daki yerel üreticiler ile büyük alıcıları bir araya getirdi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve yerel üretimin hareketlendirilmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye’nin Kahramanları projesi ile 2.5 yılda 5000 üreticiye ulaşıldı. Projenin 12. buluşması ise Ordu’da yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORKENT, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Perakendecileri Derneği, TURYİD, TÜRES ve PERDER desteği ile gerçekleştirilen Ordu buluşmasında iş geliştirme ve e-ticaret eğitimleri de verildi. Etkinliğin açılışını Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.M.Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yaptı.

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Açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.M.Hilmi Güler ‘’ Bizim meselemiz düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu. Önce düşünmek ve farkında olmak gerekiyor. Etrafta dünya kadar bitkimiz var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Sordukları zaman Kaldirik, Hoşkıran, Melevcen diyoruz. Ama onu ticarete çeviremiyoruz.

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Ordulu hanımlara soruyorum. Bir temel yemeğimiz var mı? Hemen pancar çorbası. Tek söylenen şey o. Bu kadar çalışkan, bu kadar kaynakları zengin olan bir yerde ne yapalım diye düşündük. Ve bununla ilgili de çalışmalara başladık. Fındığı ele aldık… Biz dünyanın en çok fındık üreten şehriyiz. Bir yerde tekel durumundayız. Ama tekel olunan bir yerde fiyatı belirlemiyoruz. Bunu çözmeye başladık, fındığı biz kabuklu satardık, kırmaya başladık, kavurmaya sonra ezme yapmaya başladık. Fındık kabuğunu yakıyorduk, şimdi ondan aktif karbon fabrikası kurduk. Sadece kabuğundan yüz kadar ürün çıkıyor. Fındık zarını atıyorduk. Şimdi, içindeki antioksidanlar, deoksidanlar, mineraller, vitaminler, proteini, yağı satıyoruz. Fındığı, fındık olarak satarsanız iki milyar dolar, çikolata yaparsanız sekiz milyar dolar. Biz bunun hamallığını yapıyoruz.Ama sadece fındıkta lisanslı depo dahil parayı başkası kazanıyor. Daha evvel kadın kooperatifi yoktu. Şimdi burada kadın kooperatifleri var. Başladılar ve üretim yapıyorlar. 19 tane kurduk. Şimdi coğrafi farkındalıkları olan ürünleri üretiyoruz.Yani ateşlemek gerekiyordu, karanlıktan şikayet edeceğine bir mum yak diye bir şey var. Ama biz mumu yakmak yerine hep şikayet, mazeret, bahane… Bunun karşılığında üç tane de kelime var; plan, program, koordinasyon. ‘’ diye konuştu.

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Perakende sektörünün yereli desteklediğini belirten GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ''Ekonomimizin güçlenmesi, halkımızın refahı, ülkemizin uluslararası arenada rekabetini güçlendirmesi, en temelde üretime dayanıyor. Üretimimizi ne kadar artırır ve sürdürülebilir kılarsak, ekonomik başarımız da o derece sürdürülebilir olacak. Burada yerel ve bölgesel üreticilerimizin katkısı çok önemli.  Türkiye’nin Kahramanları projemizde amacımız, tam da bu tespitten yola çıkarak, yerel ve bölgesel üretimin desteklenmesi, rekabet gücünün artırılması ve ekonomik katkısının güçlenmesi için çalışmaları koordine etmek. Biz de dernek olarak tüm üye kuruluşlarımızla birlikte bu gelişimi destekliyoruz'' ifadelerinde bulundu. 

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Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü ‘’Her şehirde üreticilerimizle buluşmak bizlere umut veriyor. Ordu’daki üreticilerimizin kararlılığı ve emeği, geleceğe olan inancımızı daha da pekiştiriyor; kalkınma yolculuğumuzun en güçlü temellerini oluşturuyor.Ticaret bakanlığı verilerine göre 2024 yılında Türkiye genelinde 600.800 işletme e-ticaret faaliyeti gösterdi. Perakende e-ticaret işlem sayısı ise bir önceki yıla göre %10,1 artış göstererek 1 milyar 850 milyon adet olarak gerçekleşti .E-ticaretin bu kadar büyümesinin en önemli aktörleri ise elbette sizler gibi yerel üreticilerimiz. Türkiye’nin e-ticaret altyapısını şekillendiren öncü şirketlerden biri olarak, siz değerli üreticilerimize teknoloji, lojistik, ödeme çözümleri ve pazarlama desteği sunan entegre bir sistemle hizmet veriyoruz.’’ diye konuştu. Açılış sonrası büyük alıcılardan oluşan heyet standları gezerek yerel üreticilerle tanıştı ve ürünlerle ilgili bilgi aldı. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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