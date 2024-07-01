Castrol Filozof 2.0 ile daha verimli ve ekonomik filo yönetimi

Castrol’ün filoların güncel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak için geliştirdiği Filozof 2.0-Filo Yönetim Çözümleri’nin tanıtımı Ankara’da TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile düzenlenen organizasyonda gerçekleştirildi.

Madeni yağ pazarının lider markalarından Castrol, ilerlemenin olduğu her alanda yer alırken tüm ürünlerini ve çözümlerini geliştirirken de müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını dinliyor. Castrol, tasarladığı Filozof 2.0–Filo Yönetim Çözümleri ile yüksek rekabetin yaşandığı lojistik, madencilik ve inşaat sektörlerinde filo yönetiminde verimi artırmayı amaçlıyor. Filozof 2.0’ın önerdiği tüm çözümler, kendi alanlarında uzman olan uluslararası ve yerli kuruluşların iş ortaklığı ile Türkiye şartlarına özel olarak geliştiriliyor.

Filoların verimli bir şekilde yönetilmelerini sağlamak için gerekli tüm gereksinimleri karşılayan bir çözüm paketi olan Filozof’un yeni sürümü Filozof 2.0’ın tanıtımı, Ankara’da düzenlenen Castrol Türkiye ve TMMOB Maden Mühendisleri ortak etkinliğinde gerçekleştirildi.

Filoların güncel ihtiyaçları için çözüm sunmak için tasarlanan Filozof, müşterilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi. Filozof 2.0 ile Toplam İşletme Maliyetini iyileştirerek filo kârlılığını en üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirten Castrol Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Onur Dede, “Filozof ile uzun zaman önce çıktığımız bu yolda, şimdi de en son güncellemelerle geliştirdiğimiz Filozof 2.0’ı hayata geçiriyoruz. Sunduğumuz çözümler ile filoların daha verimli işletilmesine destek olup müşterilerimizin daha rekabetçi olmasına yardımcı oluyoruz. Castrol Saha Mühendisleri uzmanlığı ile madeni yağın doğru kullanılmaması nedeniyle ekipmanlarda oluşabilecek verim kaybının ve öngörülemeyen masrafların önüne geçerken Castrol Filo Doktoru da araç ve sürücü güvenliğinin artırılması için sahada ağır vasıta sürücülerine uygulamalı olarak güvenli ve ekonomik sürüş eğitimleri veriyor” diyerek sürüş kaynaklı güvenlik problemlerinin önüne geçildiğinin, yakıt, bakım ve onarım maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı olunduğunun altını çiziyor.

FİLOLARIN İŞLETME KÖRLÜĞÜNÜ FİLOZOF 2.0 ENGELLİYOR

Filolar, işlerini sürdürürken kimi zaman ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler fark edilemez. İşletme körlüğü denilen bu durumu gidermek ve bu duruma neden olan olaylara çözümler üretmek mümkün. Filozof 2.0’ın sunduğu çözümler sayesinde işletme verimine pozitif katkıda bulunduklarını söyleyen Dede, “Kullanıma başlandığından bu yana çalıştığımız filolarda yaşanan verim artışı iş ortaklarımız tarafından da takdir ediliyor. Filozof 2.0‘ın içinde yer alan, bir işletmenin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız Castrol Check-Up, Castrol Filo Doktoru gibi çözümlerimiz sayesinde belirlenen iyileştirmeler filoların daha uygun maliyetlerle işletilmesine büyük katkı sağlıyor. Ayrıca yine çözümler içerisinde yer alan yeni nesil kullanılmış yağ analizi çözümü Castrol Labcheck 2.0 ile madeni yağdan en iyi şekilde faydalanarak ekipmanlarda oluşabilecek arızaları önleyici bakım ile gerçekleşmeden müdahale edebiliyoruz” diyor.

Filozof 2.0’da yer alan Castrol Filo Koçu programı ile araçlardan toplanan veriler, uzmanlar tarafından takip edilerek belirli periyotlarda raporlanıyor ve uzmanların değerlendirmeleri sonucunda araçların ve sürücülerin gelişim noktaları tespit ediliyor ve işletmenin toplam verimi artıyor. Castrol Araç Takip Sistemi ile de filo içindeki araçların ve sürücülerin günlük performansları ölçülerek filoların güvenli ve ekonomik bir şekilde işletilmesine yardımcı olunuyor.

CASTROL PAY İLE FİLOLARA ÖZEL, AVANTAJLI FİNANSAL ÇÖZÜMLER

Filozof 2.0’da sunulan bir diğer hizmet Castrol Pay ile piyasa koşullarına göre daha cazip finansal çözümler sunduklarını söyleyen Castrol Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Onur Dede, “Özel taksit ve vade oranları gibi değişen ekonomik koşullara uyum sağlayan Castrol Pay sayesinde müşterilerine ödemelerinde kolaylık sağlıyoruz” diyor. Filolarda çalışanların sağlıklarının da iş sürekliliği açısından çok önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Dede, Castrol Care’in işletmelere özel hazırladığı mobil sağlık hizmeti ile gerçekleştirilen taramaların da sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına destek olduğunun altını çiziyor.