Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? 2025-2026 Avrupa transfer dönemi

Yaz sezonunun sonuna gelirken birçok taraftar Avrupa ve Türkiye'de transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor. Transfer rüzgarları hızla esmeye devam ederken dünyanın dört bir yanından transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Süper Lig’de transfer dönemi tarihleri...

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANACAK?

Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer sezonunun bitiş tarihleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor.

Premier League resmi duyurusuna göre hem erken dönem hem de ana dönem uygulandı; son kapanış saati İngiltere saatiyle 19:00 olarak belirlendi.

Erken kayıt dönemi: 1–10 Haziran 2025 (FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle).

Ana dönem: 16 Haziran 2025 — 1 Eylül 2025 (TSİ 09.00)

Serie A, sezon takvimi ve transfer oturumlarını resmen açıkladı; İtalya’da kapanış 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye saati ile 09.00 olarak belirlendi.

LaLiga transfer sayfası, yaz penceresinin 1 Temmuz’da açıldığını ve 1 Eylül’de kapandığını duyurmuştu. LaLiga'da transfer dönemi Türkiye saati ile saat 07.00 bitiyor.

Bundesliga da ise transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü açılmıştı ve 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye saati ile saat 19:00' da sona erecek.

Ligue 1'da da sezon diğer Avrupa ligleri gibi 1 Temmuz'da açılmıştı. Sezon yine diğer Avrupa ligleriyle benzerlik göstererek 1 Eylül'de kapanacak.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi diğer Avrupa liglerine kıyasla daha geç bir tarihte,12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.