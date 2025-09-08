Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi

5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı&#039;nda Fernando Santos dönemi sona erdi
Azerbaycan Milli Takımı, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında İzlanda, sahasında Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmişti. Farklı mağlubiyet sonrası Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi - 1. Resim

11 MAÇTA GALİBİYET YOK

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında İzlanda, sahasında Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etti.
 
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri, 45+2 Victor Palsson, 47 Johannesson, 56 Johannesson, 66' Gudmundsson ve 73. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti. 
 
Öte yandan teknik direktör Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı başında, 11 maçta 9. yenilgi 2 beraberlik aldı.

5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi - 2. Resim

TEKNİK ADAM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Teknik adam arayışı devam ederken Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımının teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Mimovic resmen Şampiyonlar Ligi'nde! Yeni adresi belli olduEsenyurt'ta gürültü kavgası sokağa taştı! Yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mimovic resmen Şampiyonlar Ligi'nde! Yeni adresi belli oldu - SporMimovic resmen Şampiyonlar Ligi'nde! Yeni adresi belli olduCengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin detayları - SporCengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta! Açıklama geldiDünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınası! Sema Çalışkan çeyrek finalde - SporDünya Boks Şampiyonası'nda Türk fırtınasıDelete tuşu nerede? | Spor yazarları, tarihi hezimeti yorumladı - SporDelete tuşu nerede?İspanyollardan büyük ayıp! 'Türk bayrağı' skandalı tepki topladı - Sporİspanyollardan büyük ayıp! Bayrak paylaşımı tepki topladıEdin Dzeko durdurulamıyor! Milli takımda 2 gol - SporEdin Dzeko durdurulamıyor! Milli takımda 2 gol
Sonraki Haber Yükleniyor...