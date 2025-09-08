5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

11 MAÇTA GALİBİYET YOK

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında İzlanda, sahasında Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etti.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri, 45+2 Victor Palsson, 47 Johannesson, 56 Johannesson, 66' Gudmundsson ve 73. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.

Öte yandan teknik direktör Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı başında, 11 maçta 9. yenilgi 2 beraberlik aldı.