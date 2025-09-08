5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında İzlanda, sahasında Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmişti. Farklı mağlubiyet sonrası Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollar ayrıldı.
Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
11 MAÇTA GALİBİYET YOK
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında İzlanda, sahasında Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etti.
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri, 45+2 Victor Palsson, 47 Johannesson, 56 Johannesson, 66' Gudmundsson ve 73. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.
Öte yandan teknik direktör Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı başında, 11 maçta 9. yenilgi 2 beraberlik aldı.
TEKNİK ADAM ARAYIŞI SÜRÜYOR
Teknik adam arayışı devam ederken Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımının teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.
