37 yıl sonra ilk kez! Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçti

37 yıl sonra ilk kez! Paşinyan’ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçti



37 yıl sonra ilk kez! Paşinyan’ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçti



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın uçağı, yıllar sonra ilk kez Azerbaycan hava sahasından geçerek yurtdışına çıktı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın uçağı, 30 Ağustos’ta Azerbaycan hava sahasından geçerek yurtdışına çıktı, 6 Eylül gecesi aynı rotadan geri döndü.

Ermenistan Başbakanlığı Basın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 30 Ağustos'ta Başbakan'ın uçağı, Azerbaycan hava sahasından geçerek yurtdışına çıktı ve 6 Eylül gecesi geri döndü" ifadelerini kullandı.

Baghdasaryan, Washington'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen barış temaslarının ardından Ermenistan’ın Azerbaycan’dan resmi hava geçiş izni talep ettiğini ve olumlu cevap aldığını duyurdu.

"BU, BARIŞ VE GÜVENİN TESİSİ ADINA ATILMIŞ PRATİK BİR ADIMDIR"

Ermenistan tarafı, bu gelişmeyi "iletişimin açılması, barış gündeminin teşviki ve karşılıklı güven ortamı oluşturulması" yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Azerbaycan tarafı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, hava sahasının açılması yönünde alınan bu kararın Karabağ sonrası dönemde Ermenistan’a verilen stratejik bir mesaj olduğu değerlendirmeleri ön plana çıkıyor.

AZERBAYCAN UÇAKLARI YILLARDIR ERMENİSTAN ÜZERİNDEN UÇUYORDU

Öte yandan, Azerbaycan uçaklarının uzun süredir, ana kara ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarını Ermenistan hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak bu durum, Ermenistan tarafından karşılık görmemişti. Paşinyan'ın uçağının bu rotayı ilk kez kullanması, bir ilki teşkil ediyor.



