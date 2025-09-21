5 gollü düelloda kazanan Samsunspor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlara gitti: 1-0

36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta, top direğin dibinden auta gitti.

52. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1

54. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Senegalli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1

73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

81. dakikada misafir takım 2-2 beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına topa iyi yükselen Fofana kafa vuruşu ile topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2

90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye çıkardı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2

Karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.