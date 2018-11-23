Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da büyük şok... Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın efsane koçu Sedat İncesu istifa etti ve bu istifa sarı-kırmızılı camiayı derinden sarstı. Sosyal medya hesabından “Bitti” diye yazan şampiyon antrenör “Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa’ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya’dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum” ifadelerini kullandı. İncesu “Ben kulübüme zarar vermemek için neler yaptım, beni soktukları duruma bakın. Hayatımda çok şey gördüm de mobingin böylesini görmedim. Beni korkutup tehdit ediyorlar” diye konuştu. Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim ile birlikte ‘İmparator’ diye hitap ettiği tek isim olan İncesu’nun bu açıklamaları yönetime karşı da tepkileri artırdı.

> Maaş borcumuz yok!

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi’nin kapatılacağı haberleri yayılmış ardından yönetimin kararıyla takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılması için gerekli bütçenin verilmeyeceği açıklanmıştı. Yaklaşık 100-150 bin avroluk maliyet sebebiyle Galatasaray’ı Avrupa’ya göndermeme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, gelen tepkiler sonrası ülkemizden kupaya katılacak olan üçüncü kulüp Karabükspor’un kapanması sebebiyle yeniden başvuru yapmış ve katılım hakkı kazanmıştı. Bu meselenin de akıllara gelmesi Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine gelen tepkileri daha da artırdı. Sedat İncesu’nun büyük yankı uyandıran açıklamalarının ardından yönetimden de bir cevap geldi ve “İncesu’yu maaş borcu yoktur” denildi.