Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.
Ali Koç: 'Ersun Yanal ve yeni hoca açıklamalarını önümüzdeki hafta yapacağım'
30.11.2018 - 16:30 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.
Etiketler : Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç,Teknik Direktör Ersun Yanal,
591165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591165.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
13
9
3
1
19
5
14
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
13
6
0
7
15
16
-1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
13
7
3
3
15
10
5
24
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
13
4
6
3
15
10
5
18
9
Osmanlıspor
13
5
2
6
13
10
3
17
10
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
11
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
13
4
4
5
13
17
-4
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
17
Elazığspor
13
3
2
8
15
25
-10
11
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2