Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi.



Moralli çıkacak

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü Kayseri'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.



Pepe, Babel ve Roco yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı.

UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.



Caner, sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



Muhtemel 11

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın).