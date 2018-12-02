Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve zor günler geçiren Kayserispor’un geçen haftanın en flaş futbolunu oynayan Trabzonspor’u misafir ettiği 90 dakikada kazanan 2-0’lık skorla misafir takım oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetinin rüzgarıyla Kayseri deplasmanına da iyi başlayan bordo-mavili takım ilk yarıda rakibine oranla daha etkili olan tarafı. 16’da son haftaların formda ismi Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından çektiği etkili şut direkten döndü. 22’de kullanılan serbest vuruşta topun başına bu defa Sosa geçti ancak Arjantinli futbolcu da direğe takılınca ilk 45 dakika eşitlikle sona erdi: 0-0. Maçın ikinci yarısı da Trabzonspor’un etkili ataklarına sahne oldu.



Üç puanlık hamle

54’te ceza sahasının sağından kazanılan serbest vuruşta Yusuf kaleyi yokladı ama günün başarılı ismi Lung güçlükle de olsa gole izin vermedi. 76’da rakip ceza sahasına oldukça kalabalık giren ve Yusuf ile bir kez daha gole yaklaşan Ünal Karaman’ın takımı Rumen kaleci Lung’u yine geçemedi. Maçın son bölümünde hücum hattını hareketlendirmek için birkaç gün önce annesini kaybeden Ekuban’ı oyuna alan Trabzonspor 3 puana da bu hamleyle ulaştı. 83’te Sosa’nın kullandığı serbest vuruşu penaltı noktasının hemen önünde kafayla filelere yollayan Ganalı yıldızın ardından döktüğü gözyaşları da attığı gol kadar dikkat çekti. Kalan bölümde savunmasında açık vermeyen bordo-mavili takım uzatmada Amiri’nin golüyle skoru ilan etti ve puanını 22’ye yükseltti: 2-0.

KARAMAN: KAZANDIK AMA COŞKU YAŞAMAYACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından, “Kazandığımız için mutluyum” derken, “İkinci yarı derli toplu bir oyun oynadık. Israrla iyi oyunu devam ettirdik. Maçın sonunda bulduğumuz gollerde maçı kazandık. Bu maç son değil. Bir kupa karşılaşması oynayacağız ve lig maçımız var. Onun için coşku yaşamayacağız, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle götüreceğiz” sözlerini kullandı. Öte yandan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın sonunda hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından ihraç edildi. Sağlam, ihraç edilmesinden dolayı basın toplantısına katılamazken, toplantıya Kayserispor’u temsilen antrenör Gökhan Geylani çıkarken, “Oyunu 1-1’e getirebilirdik ama yaptığımız bir hata sonucu maç 2-0 bitti. İçeride herkes çok üzgün” şeklinde konuştu.

Namus davamız

Trabzonspor’da olağan genel kurul başladı. Tek adaylı kongre öncesi Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Kulübün 12 aylık toplam bütçesi 749 milyon TL olarak oy birliği ile kabul gördü. 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli borçlar toplamı 659 milyon 498 bin 121 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 586 milyon 882 bin 258 TL, borçlar toplamı ise 1 milyar 246 milyon 380 bin 258 TL olarak açıklandı. Genel kuruldaki uyarıları ciddiye alacaklarını ifade eden başkan, ideal kadro maliyetinin 15-20 milyon avro civarında olması gerektiğinin altını çizdi. Yıldız transferine odaklı eski devrin kapandığını ifade eden Ağaoğlu borcun 5-6 sene içinde ödeneceğini ifade etti.



O kupayı getireceğiz

Şike konusunda kendilerine haksız eleştiriler olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu “Şike davası 8 senedir devam eden bir süreç. Kurumsal olarak verilen bir mücadele, hiçbir şekilde arkası bırakılmayan ama onun arkasına sığınmadığımız için de hırsızlıkla itham edildiğimiz bir konu. Çok basit olarak şunu da söyleyebilirdim; o kupayı alıp getireceğiz, uluslararası hukuk neyi emrediyorsa, ülkedeki hukuk neyi emrediyorsa. O bizim namus davamızdır. Ama ‘kulüp başkanını şike davasını sattı’ diye hırsızlıkla suçlamak ahlaksızlıkların en büyüğüdür” dedi. Kongrenin ikinci gününde oy verme işlemi gerçekleştirilecek. 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı olduğunu belirtelim.