Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u gibi takımları çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde bir Türk berberin açılış törenine katıldı. Daum, katıldığı açılış töreninde saçlarını kestirdikten sonra sakal tıraşı oldu.
Sevenleri ile sohbet eden Daum, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Christoph Daum Türk berberine tıraş oldu
02.12.2018 - 23:28 | Son Güncelleme: 02.12.2018 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde Türk berbere saçlarını kestirdi.
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u gibi takımları çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, Almanya‘nın Köln kentinde küçük İstanbul olarak da bilinen Keup Caddesi'nde bir Türk berberin açılış törenine katıldı. Daum, katıldığı açılış töreninde saçlarını kestirdikten sonra sakal tıraşı oldu.
Etiketler : christoph daum,berber,almanya,
591512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591512.aspx
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Takım
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G.
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M.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
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3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
5
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
6
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
7
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
14. Hafta Maçları
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Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
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7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
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4
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11
4
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6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
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2
20
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Giresunspor
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5
2
6
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13
2
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11
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
13
3
3
7
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-16
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Karabükspor
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0
1
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3
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-2