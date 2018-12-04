Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül Luka Modric'in oldu. Real Madrid'in Hırvat yıldızı böylece Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hegemonyasına son verdi.

33 yaşındaki yaşındaki yıldız, bu yıl FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ve 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü de kazanmıştı.Ödül için son 4'e Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe kalırken, Lionel Messi, 12 yıl sonra ilk kez Ballon d'Or'da ilk 3 dışında kaldı.

Gecede Kylian Mbappe, en iyi 21 yaş altı oyuncusu ödülünün sahibi oldu.Lyon'un Norveçli forveti Ada Hegerberg, kadınlarda Ballon d'Or 2018 ödülünün sahibi oldu.Ballon d'Or, France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.

France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.Bu ödülü en çok kazanan isimler, 5'er kez ile Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo.