Maçın bitiş düdüğüyle birlikte F.Bahçe taraftarları futbolculara büyük tepki gösterdi. 14 haftada sadece 14 puan toplayıp küme düşme hattından uzaklaşamayan sarı-lacivertli futbolcular büyük üzüntü yaşarken Kadıköy’de tribünler bir kere daha ‘Ersun Yanal’ sesleriyle inledi. Karşılaşmanın ardından taraftar tepkisi sorulan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, “Onları anlayabiliyorum. Haklılar kesinlikle. Genel olarak iyi bir maçtı ama kazanmamız gerekiyordu, bunun için hayal kırıklığı yaşıyoruz” sözlerini kullandı.



> Çocuklar savaştı

Koeman şöyle devam etti: Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Ben şu an her şeyden önce mevcut durumla başa çıkmak zorundayım. Bunu yapacağım. Şu an için esas meselem bu. Yani içinde bulunduğumuz an, şu an. Çocuklar son ana kadar savaştı. Bu maçı kazanamamış olmak hem benim hem de çocuklar için hayal kırıklığı. Ekici ve Valbuena çıkmak zorunda oldukları için çıktı. Frey’i solda oynatmak durumunda kaldık. Islam Slimani de çok çalışıyor. Ama şu ana kadar beklediğimiz golleri atamadı. O benim oyuncum, Fenerbahçe’nin oyuncusu, ona hâlâ inanıyorum.