MURAD TAMER

Beşiktaş’ın futbol takımından sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan ve ocak ayında gönderilmesi düşünülen Pepe ile Babel hakkında açıklamalarda bulundu. Alacakları için kulübü FIFA’ya şikâyet eden Tolgay Arslan ile ilgili yeni bir değerlendirmeleri olmadığını söyleyen Kavalcı, “Tolgay’ın neden kadro dışı bırakıldığını herkes biliyor. Kendisi için herhangi bir şekilde af değerlendirmesinde bulunmadık. Zaten yaptığı davranışın karşılığında bugüne kadar ne hocasından, ne takım arkadaşlarından ne de camiamızdan daha özür dilememiştir. Bizim yeni bir karar almamız için bunların gerçekleşmiş ve teknik direktörümüz Şenol Güneş’in de bize yeni bir rapor sunmuş olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri olmamıştır, yani Tolgay’ın anlattığım şekilde bir girişimi dahi yoktur” ifadelerini kullandı.



İLK YARIYI KAPATTILAR

Takımda para krizi çıkaran ve Şenol Güneş’in, “Beşiktaş’tan koptular” dediği Pepe ile Babel hakkında da açıklamalarda bulunan Kavalcı, henüz iki oyuncu için resmî teklif almadıklarını söyledi. İki oyuncunun da ilk yarının son iki maçına yetişmesinin zor olduğunu belirten başarılı yönetici, “Pepe de Babel de bizim için bir değer ifade ediyor. Transfer döneminde her an her şey olur. Teklif gelirse değerlendirilir, gelmezse de sezon sonuna kadar bizim oyuncularımız” dedi. Kavalcı ayrıca 0-0 biten Alanyaspor maçı hakkında ise “Gerçeği söylemek gerekirse kötü oynadık” dedi.

MALMÖ MESAİSİ

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Malmö’yü misafir edecek olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına başladı. Çalışmaya sakatlıkları sürdüğü açıklanan Pepe, Babel, Roco, Caner Erkin ve Lens katılmadı. Bugün izinli olan siyah-beyazlılar yarın saat 16.00’daki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE'YE ÖZÜR ARAMASI

Siyah-beyazlıların İletişimden Sorumlu Yöneticisi Candaş Tolga Işık, BJK TV’de Akhisarspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili “Bu sezonun en önemli derbisi” sözünün kullanılması hakkında konuştu. Işık, F.Bahçe’nin İletişimdem Sorumlu Yöneticisi Metin Sipahioğlu’nu arayıp özür dilediğini söyledi.

SON 13 YILDAKİ EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ

Son 13 sezona bakıldığında Beşiktaş en kötü dönemini yaşıyor. Süper Lig’in 15. haftasını 25 puanda kapatan siyah-beyazlılar, son olarak 2006-07 sezonunda bu tablo ile karşı karşıya kalmıştı. Şenol Güneş de Beşiktaş’taki ilk sezonunda 35, ikincide 32, geçen sezon ise 27 puan toplamıştı.