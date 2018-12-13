Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesinde, Martin Skrtel'ı kızdıran bir soru soruldu.

Karşılaşma için Slovakya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde yer alan Martin Skrtel, Slovak basınının ilgi odağı oldu. Bir gazetecinin sorusu ise Martin Skrtel'ın sinirlenmesine neden oldu.

Bir gazetecinin 'Fenerbahçe, Türkiye'de kötü gidiyor. Bu konu için neler söyleyeceksin?' şeklindeki sorusuna tecrübeli savunma oyuncusu ''Sizi ilgilendirmez, bunlar bizim iç meselemiz. Lig değil, Avrupa Ligi maçı oynamaya geldik. Size daha fazla bir şey söylemeyeceğim'' sözleriyle yanıtladı.

Slovak basınında da yer bulan haberde, yıldız oyuncunun bu konuşmanın ardından bir şey söylemeden takım otobüsüne gittiği belirtildi. (Hürriyet)