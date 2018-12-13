Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş evinde İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup oldu. Alınan bu skorun ardından Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda ederken Malmö adını bir üst tura yazdırdı. Müsabakaya etkili başlayan Beşiktaş, oluşturduğu fırsatlardan yararlanamazken ilk yarının sonlarına doğru Malmö oyun anlamında durumu eşitledi. Müsabakanın ikinci yarısında etkili bir oyun koyan Malmö 51. dakikada Antonsson ile öne geçerken, 65. dakikada Quaresma rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın kalan 25 dakikasını 10 kişi ile tamamlayan Beşiktaş sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken UEFA Avrupa Ligi’ne de veda etmiş oldu. Grupta oynanan diğer müsabakada ise Genk evinde Sarpsborg’u 4-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda son puan durumu şöyle oluştu;

Genk: 11 puan

Malmö: 9 puan

Beşiktaş: 7 puan

Sarpsborg: 5 puan

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Pektemek, Vagner Love.

Malmö: Dahlin, Nielsen, Bengtsson, Safari, Vindheim, Lewicki, Bachirou, Rieks, Traustason, Rosenberg, Antonsson

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı ve son maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesine göre bu maçın başlangıç 11'inde iki değişiklik yaptı.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle elinde fazla seçenek bulunmayan Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulan ancak UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın'ın yerine Malmö karşısında forvette Vagner Love'a görev verdi.

Beşiktaş'taki bir diğer değişiklik, Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte yaşandı. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun dolayısıyla kadroda yer alamadı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası, dünkü antrenmanda yer alamamasına rağmen Dorukhan Toköz ilk 11'de sahaya çıktı. Son maçlarda orta sahada görev yapan Dorukan, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın orta sahadaki görevini Malmö karşısında Oğuzhan Özyakup yerine getirmeye çalıştı.

Önemli oyuncularından yoksun kaldı

Beşiktaş, kritik Malmö maçında önemli oyuncularından yoksun kaldı.

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül'ün yanı sıra, sakatlıkları süren Ryan Babel, Enzo Roco, Pepe ve Caner Erkin, bu karşılaşmada kadroda yer alamadı.

Atiba Hutchinson da Güven Yalçın gibi UEFA listesinde bulunmadığı için Malmö karşısında formasından uzak kaldı.

Jeremain Lens, Malmö mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla çalışmalara katılsa da kadroda kendisine yer bulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da oynamayan oyuncular arasında yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kalecilerden Utku Yuvakuran'ı ise kadroda tercih etmedi.

Yedek kulübesinde 3 genç oyuncu

Beşiktaş'ta eksiklerin çokluğu sonrası yedek kulübesinde üç genç oyuncu forma için bekledi.

Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki Erdem Seçgin ve Kartal Yılmaz ile 21 yaşındaki Fatih Aksoy yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.

Taraftardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarların, takımlarının gruptan çıkabilmesi için büyük önem taşıyan Malmö maçına ilgisi yüksek oldu.

Taraftarlar, ilk dakikadan itibaren tezahüratlarla takımlarını desteklediler. Mücadeleyi yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

Az sayıdaki Malmö taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi takip etti.

Bu arada, karşılaşma öncesinde geçen hafta vefat eden Malmö Kulübünün Başkanı Hakan Jeppsson için saygı duruşunda bulunuldu.

Vodafone Park skor tabelasında da "Kaybınız için üzgünüz" anlamına gelen İngilizce mesaj paylaşıldı.

Maçtan dakikalar

2’nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Love'a aktardı. Love bekletmeden Mustafa’yı gördü. Müsait durumdaki Mustafa’nın şutunda top kaleci Dahlin de kaldı.

9’uncu dakikada Dorukhan’ın yerden sert çevirdiği topta arka direkteki Necip’in dokunuşunda top direkten döndü. Dönüşünde Love’ın şutunda savunmaya çarpan top bu sefer üst direkten geri geldi. Sonrasında Malmö savunması topu uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada sol kanattan gelişen Malmö atağında Rieks’in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

30’uncu dakikada Medel orta sahada kaptığı topu bekletmeden savunma arkasına koşan Mustafa Pektemek’e aktardı. Mustafa’nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

36’ncı dakikada Malmö sağ taraftan kornerde kazandı. Traustason’un ortasında Bengtsson’un kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rosenberg’in şutunda Karius meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

51’inci dakikada Malmö öne geçti. Rosenborg’un pasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Antonsson ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

55’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma ortaladı. Arka direkteki Love’ın vuruşu üstten dışarı gitti.

65’inci dakikada rakip sahada kaptırdığı top sonrasında rakibinin sert bir müdahalede bulunan Quaresma kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72’nci dakikada Traustason’un içeri çevirdiği topta Rieks’in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

88’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Dahlin topu çelmeyi başardı.

90+2’nci dakikada Beşiktaş savunmasını eksik yakalandı. Sağ kanattan Vinheim’in çevirdiği topta Chirstiansen vuruşunda top kaleci Karius’tan döndü. Aynı oyuncunun gelişene yaptığı röveşatada top yandan auta gitti.

90+3’üncü dakikada Medel’in pasıyla Malmö savunmasının arkasına sarkan Larin’in aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanını terk etti.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto

BEŞİKTAŞ: Karius - Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan (Dk. 60 Gökhan Töre), Quaresma, Ljajic, Mustafa (Dk. 78 Fatih), Love (Dk. 72 Larin)

MALMÖ: Dahlin - Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari (Dk. 55 Brorsson), Traustason (Dk. 74 Christiansen), Bachirou, Lewicki, Rieks (Dk. 80 Larsson), Antonsson, Rosenberg

GOL: Dk. 51 Antonsson (Malmö)

SARI KART: Necip (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Quaresma (Beşiktaş)