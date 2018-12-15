Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’ye son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, yeniden dümene geçerken kendinden son derece emin bir duruş sergiledi. Sarı-lacivertlilerin 1,5 yıllığa anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adam, yöneticilerle yaptığı görüşmede “Her şeye rağmen kadroda iyi ve yetenekli oyuncular var” ifadesiyle gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Yanal “Çok sayıda millî oyuncumuz bulunuyor. Ben bu kadroyu toparlayacağıma inanıyorum. Takımı kurgusunu oturttuğumuz an hızlı bir şekilde yükselişe geçeriz” sözleriyle umut aşıladı. Ancak eksikler olduğunu da vurgulayan tecrübeli teknik adam devre arasında takviyenin şart olduğunu belirtirken, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



Huzuru sağlayacağız

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin kurtuluş reçetesi olarak ise iki önemli tespit yaptı. Önceliği takım ruhunu yeniden oluşturmak olarak belirleyen Yanal, Samandıra’da sağlanacak huzurun sahaya yansıyacağını düşünüyor. Oyuncular arasındaki kırgınlıkları sonlandırıp, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek işe başlamayı hedefleyen Ersun Hoca, takım ruhunu yeniden oluşturmak için öncelikle futbolcularla bir toplantı yapacak. Sonrasında analizleri masaya yatıracak Yanal ve ekibi, bireysel performansları artırmak adına özel programlar hazırlayacak. Asıl çıkışı ikinci yarıda hedefleyen Ersun Hoca, devre arası kampında yapılacak yüklemelerin ve maç kazandıkça gelecek özgüvenin Fenerbahçe’yi istenen noktaya taşıyacağına inanıyor.