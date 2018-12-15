Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

UEFA Avrupa Ligi’nde kendi kalibresinin çok altında takımlarının yer aldığı gruptan çıkamayan Beşiktaş’ta moraller oldukça bozuk. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde rekorlar kırarken bu sezon Avrupa’ya aralık ayında veda eden siyah-beyazlılar aynı zamanda büyük prestij kaybına da uğradı. Eleştiri okları da teknik direktör Şenol Güneş’e yönelmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, beraberliğin bile yettiği maçta Malmö gibi vasat bir takıma İstanbul’da kaybedilmesinin suçlusu olarak gösteriliyor. Bazı yöneticilerin de bu durumu sorguladığı ve sitemlerini Başkan Fikret Orman’a ilettikleri ifade edildi. Hocanın daha maçtan önce Negredo’nun isminin UEFA listesine yazılmasının hata olduğunu söyleyerek eski defterleri açmasına tepkili olan yöneticiler “Negredo olmasaydı ağustos ayında Avrupa’ya veda edecektik” diyerek kızgınlıklarını dile getirdiler.



Orman’la zirve

Şikâyetleri dinleyen Başkan Fikret Orman’ın, Trabzonspor maçı öncesinde Şenol Güneş’le bir görüşme yapmaya karar verdiği öğrenildi. Bu görüşmede hocadan rapor isteneceği ve ikinci yarı planlaması hakkında görüşlerinin sorulacağı belirtildi. Ancak Beşiktaş’ta yönetim, cezası sebebiyle Türkiye Kupası’na katılmayan, Avrupa’dan da elenince lig şampiyonluğundan başka hedefi kalmayan takımla ilgili asıl kapsamlı değerlendirmeyi, son iki maçın sonucuna göre yapacak. Ligde liderle 8 olan puan farkının daha da artması durumunda çok radikal kararların devre arasında gelmesi ve bazı oyuncularla yolların ayrılması pek sürpriz olmayacak. Yönetimin sonuç ne olursa olsun takıma santrfor takviyesi yapması bekleniyor. Ayrıca son iki aydır yönetimin başını hayli ağrıtan Pepe, Babel, Tolgay gibi oyuncular için net kararların alınması bekleniyor.

Yeter artık Q7!

Beşiktaş’ın evinde Malmö’ye 1-0 yenilip Avrupa’ya havlu attığı maçtan sonra en çok konuşulan isim Ricardo Quaresma oldu. Siyah-beyazlıların baskısını artırdığı anlarda yaptığı sorumsuzca hareketle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Portekizli yıldız, elenmenin sorumlusu olarak gösteriliyor. Q7’nin en büyük destekçileri olan siyah-beyazlı taraftarların bile sabrı kalmadı. Beşiktaş’taki kariyerinde 8. kırmızı kartını gören 35 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada tepki yağdı. Quaresma’nın sezon sonu gönderilmesi gerektiği şeklindeki yorumların ağırlıkta olması da dikkat çekti.