Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Robinho'nun 2 ve Muhammet ile Emre'nin golleri ile 4-0 mağlup ederek puananı 24'e yükseltti. Konuk Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada soldan ceza alanına giren Muhammet topu kale önüne çevirdi, Hakan'dan önce araya giren savunma topu kornere gönderdi.

19'uncu dakikada Ankaragücü atağında Faty'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu, Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

22'nci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Ankaragücü adına Sedat kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top direğin üstünden auta çıktı.

28'inci dakikada soldan Uğur'un pasında ceza alanına giren Robinho çaprazdan sol ayağı ile meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Altay üzerine gelen topta hata yapmadı.

38'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı düzeltip yerden vurdu, top yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada sağdan Emre'nin içeriye çevirdiği topla arka direkte Robinho buluştu, Brezilyalının yakın mesafeden kaleye göndermek istediği top yandan auta çıktı.

43'üncü dakikada sağdan Douglas'ın pasında ceza alanına girerken Muhammet, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Robinho topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45'inci dakikada Hakan'ın ceza alanına önüne havadan gönderdiği topu Emre kafayla ceza alanına hareketlenen Muhammet'e aktardı. Muhammet, öne çıkan kaleciye rağmen yerden bir vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

48'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza alanı dışından Putsila'nın şutunda top yandan auta gitti.

57'nci dakikada Robinho soldan aldığı topla ceza alanına hareketlendi, sağdan boş durumdaki Emre'ye pasını aktardı. Emre topu ayağından açınca kaleci Altay yatarak kontrol etti.

59'uncu dakikada sağdan Douglas'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Muhammet düzeltip yerden vurdu, yandan auta gitti.

64'üncü dakikada organize gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, Muhammet'in ara pasına çok iyi hareketlenen Emre, rakiplerinden sıyrıldı. Emre, ceza alanı sol çaprazına doğru açılan topu, öne çıkan kalecinin üzerinden nefis bir aşırtma vuruşu ile filelere gönderdi: 3-0.

69'uncu dakikada soldan Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda, Braz kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti.

75'inci dakikada soldan Emre'nin ortaladığı topa ceza alanında Braz kafayı vurdu, kaleci Altay topa sahip oldu.

77'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre'nin içeriye gönderdiği topu kaleci çeldi, boşta kalan topu Robinho filelere gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyonda VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Volkan Bayarslan golü verdi: 4-0.

80'inci dakikada Emre'nin pasında Robinho soldan ceza alanına girdi, topuk pasıyla Uğur'a bıraktı. Uğur'un plasesinde top üstten auta gitti.

84'üncü dakikada sol çaprazdan Kone çok sert vurdu, kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.

90'ıncı dakikada Robinho rakibinden sıyrılıp çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Samet Çavuş xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, (Ziya dk. 81 ?) Bjarsmyr xx, Uğur xx, N’Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx(Torje dk. 67 x), Emre xxx, Robinho xxx Muhammet Demir xxx (Kone dk. 74 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Cyriac, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

MKE Ankaragücü: Altay x, Erdem x (Cerci dk.56 x), Yalçın x (Alihan dk. 6 x), Kone x, Mehmet Sak x, Sedat x, Faty x, Pustila x, Bifouma x, İlhan x, El Kabir x

Yedekler: Korcan, Mahmut, Kubilay, Kehinde, Erdem, Heurtaux, Mokhtar, Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Robinho (dk. 43 pen. ve dk.77) Muhammet Demir (dk. 45), Emre (dk.64) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Uğur (Demir Grup Sivasspor) Mehmet Sak, El Kabir, Bifouma, Sedat (MKE Ankaragücü)