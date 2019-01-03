Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da ilk antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımdan ayrılıyor. Takım arkadaşlarına veda etmek üzere tesislere gelen milli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.