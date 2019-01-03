Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un takımdaki durumlarına son noktayı sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim koydu. Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan tecrübeli teknik adam, iki oyuncunun da sezon sonuna kadar kadro planlamalarında yerleri olmadığının söyledi.

Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Serdar’ı da Eren’i de çok seviyorum. Her iki oyucuyu da çok seviyorum. Onlara kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimiz farklı. Bu karar son maçlık bir karar da değil. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun. Çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadar emekleri ve katkıları için de hem kendi hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum."