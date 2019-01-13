Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Belek'te düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fatih Aksoy'un Sivaslı olduğunu hatırlatarak, Sivaslı bir futbolcuyu kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Fatih Aksoy'un transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Otyakmaz, "Beşiktaş yöneticilerine teşekkür ediyorum bize 1,5 yıl Fatih ile birlikte olmamızı sağladıkları için. Önümüzdeki yıl için takım kadrosunu yaparken, Türk stoperin olmasının hem Türk futbolu için hem de kulübümüz adına iyi olacağı düşüncesiyle şimdiden bu hazırlığı yaptık ve Fatih Aksoy transferini gerçekleştirdik. Bu transfer Hem Demir Grup Sivasspor hem de Fatih Aksoy için hayırlı olsun" dedi.

Fatih Aksoy ise, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah bizim için güzel bir sezon ve devamında da 1,5 yılın hepsinde güzel anılar yaşadığımız bir sezon olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Aksoy resmi sözleşmeye imza atarak, Sivasspor forması ile basın mensuplarına poz verdi.