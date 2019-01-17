Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif AŞ, Ozan Muhammed Kabak’ın VFB Stuttgart’a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak’ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir."