Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Henüz santrfor transferleri gerçekleşmediği için fırtınalı bir süreç yaşayan Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında âdeta gol olup yağdı. Ankaragücü'nü ağırlayan sarı-kırmızılılar rakibine göz açtırmadı. Henüz ilk dakika dolmadan Cimbom golü buldu. Mariano sağdan önündeki Feghouli'yi gördü, Cezayirli çizgiden ortaya çevirdi, savunmadan seken topa Onyekuru vurdu, tekrar defansa çarpan topu Sinan iyi takip etti ve kale önünde işi bitirdi: 1-0. Dirençsiz Ankaragücü'ne karşı yüklenmeye devam eden Galatasaray çok iştahlıydı. 10'da Onyekuru'nun röveşata denemesi başarısız oldu. 20'de sol çaprazda topla buluşan Sinan, kat edip şutunu çekti ama kaleciyi geçemedi. 21'de soldan gelişen atakta Linnes ortaya oynadı, Ndiaye tek dokunuşla bıraktı, Onyekuru kale sahasının sol tarafından uzak köşeye plaseyi bıraktı: 2-0. Çok geçmeden üçüncü gol geldi. 26'da sağdan hızla ilerleyen Mariano, Belhanda ile duvar pası yaptıktan sonra ortaya çıkardı, Sinan Gümüş hiç bekletmeden sol köşeye topu astı: 3-0. Müthiş bir atmosfer yakalayan Cimbom devreye 3 farkla önde girdi.

ŞOVA DEVAM

Galatasaray ikinci yarıya da çok etkili başladı. 49'da net pozisyona giren Sinan, fileleri bulamadı. 60'ta sarı-kırmızılıların hızlı gelişen atağında, Fernando topla kat edip, müsait pozisyondaki Onyekuru'ya müthiş bir servis yaptı. Genç yıldız son derece soğukkanlı bir şekilde vuruşunu yapıp maçtaki ikinci golünü attı: 4-0. Ama Onyekuru daha şovum bitmedi dedi. Sağ kanattan gelişen atakta Feghouli yerden arka direğe harika kesti, orada bulunan Onyekuru da topu tavana nişanladı: 5-0. Kalan bölümde de maçın tek hakimi olan Galatasaray’da, 85'te perdeyi kapatan isim Ndiyae oldu. Mariano'nun ortasında Yunus vurdu, kaleciden seken topu nefis bir voleyle Ndiaye ağlara gönderip tabelayı ilan etti: 6-0…

SİNAN'DAN ÇİFTETELLİ

Harıl harıl golcü arayan Galatasaray'ın imdadına yetişenler arasında dün akşam Sinan Gümüş de vardı. Mücadelenin başlamasıyla birlikte 1. dakikada fileleri havalandıran Sinan, 26. dakikada tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0'a getiren golü attı ve rakibin fişini çekti. Galatasaray'ın bu sezon en erken golüne imza atan genç yıldız, karşılaşma boyunca da oldukça hırslı bir görüntü çizdi. Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan başarılı futbolcu, toplamda 3 gole ulaştı. Yıldız ismin ligde 2 de asisti bulunuyor.

ONYEKURU ŞOV YAPTI

Aslan'ın sezon başında İngiltere'nin Everton takımından kiraladığı Henry Onyekuru, "hat-trick" yaparak müsabakaya damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı takımda ligde 16 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, MKE Ankaragücü ağlarını 3 defa havalandırarak, toplamda 9 gole ulaştı. Ligde ilk yarının son haftasındaki Sivasspor müsabakasında da 2 gol atan Onyekuru, bu kulvardaki son 2 müsabakasına 5 gol sığdırdı. Öte yandan Nijeryalı forvet, profesyonel kariyerinde ilk defa bir maçta 3 gol attı.

NDIAYE 90'A ASTI

Cimbom'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye'nin, Ankaragücü maçında skoru 6-0'a getiren golü ayakta alkışlandı. Çok şık bir voleyle ağları sarsan Ndiaye, aynı zamanda bu sezon ilk golünü de atmış oldu. Yıldız futbolcu maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için iyi bir sonuç oldu. Çok çalıştık ve bu farklı skoru hak ettik. Bir golüm, bir de verdiğim pas var. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.